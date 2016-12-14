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114 gün sonra bir araya geliyorlar

114 GÜN SONRA BİR ARAYA GELİYORLAR

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli ile bir araya geliyor

Tarih : 14 Aralık 2016, 09:40
Puan Ver : 114 Gün Sonra Bir Araya Geliyorlar(9/10)8


AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile terör saldırılarını ele almak üzere Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.



İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından 3 parti TBMM'de ortak bildiri yayımlamıştı. Saldırının tüm boyutlarının ele alınacağı görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. Görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli'nin kurmaylarıyla değerlendirme yapması bekleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise saldırının olduğu noktaya karanfil bırakacak.



 



kaynak:habertürk








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