

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile terör saldırılarını ele almak üzere Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.







İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından 3 parti TBMM'de ortak bildiri yayımlamıştı. Saldırının tüm boyutlarının ele alınacağı görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. Görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli'nin kurmaylarıyla değerlendirme yapması bekleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise saldırının olduğu noktaya karanfil bırakacak.







kaynak:habertürk