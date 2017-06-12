

Bankadaki parasını çekmeyi unutan ya da alacağını sigorta şirketlerinde bırakan vatandaşlar için sona gelindi. Banka ve sigorta şirketlerinden, 15 Haziran 2017'ye kadar unuttuğu meblağı tahsil edemeyen vatandaşların parası ya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ya da Güvence Hesabı'na devredilecek. Şimdiye kadar 528 bin 876'sı bankada, 125 bin 885'i de sigortada olmak üzere, parasını unutan 654 bin 761 kişi bulunuyor.



Bu kişiler yaklaşık 115 milyon lirayı bankalarda, 42 milyon lirayı sigorta şirketlerinde unuttu. Zaman aşımı uygulaması, 10 yıl işlem yapılmayan hesaplar için devreye alınıyor. Bu hesaplar, bankaların internet sitesinden sorgulanabiliyor. Öte yandan bireyler ve kuruluşlar, yatırım hesaplarını da unuttu. SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, 2017 içerisinde 38 bin 19 hesabın zaman aşımına uğrayacağını söylemişti.







kaynak:türkiyegazetesi