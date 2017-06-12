Kılıçdaroğlu: Erken Seçim Olabilir, Çalışmalara Başladık
Fetö'nün 30 Yıllık Evlilik Kataloğu Ortaya Çıktı
İşte 13.06.2017 Tarihli Güncel Altın Fiyatları!
Çipli Kimlik Kartları İle İlgili Flaş Karar!
Gözaltına Alındığı Operasyonda Şok Detaylar
Suudi Arabistan'dan Flaş Bein Sports Kararı
Hastaneye Yaralı Getirdikleri Kadın Ölünce Kaçtılar
Sızma Girişimindeki Pkk'lılar F-16'larla Etkisiz Hale Getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sanatçı Ve Sporculara İftar Verdi
Emniyetten Pervin Buldan Açıklaması
İstanbul'da Toplu Ulaşım Bayramda İndirimli Olacak
Marmara Ve Ege'de Deprem! İşte Depremin Merkez Üssü
Yunanistan'da Yıkılan Binalar Var
Acil Zayıflamak İçin Ne Yapabilirim? Diyorsanız...
Amerika'da Baby Shower Partisi
İngiliz Klasiği 3 Tekerlekli Otomobil Türkiye'ye Geliyor
Katar Ablukayı Kırdı! Gemi Limana Ulaştı
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 9.55'e Çıktı
En Değerli Futbolcu Neymar
Pkk'lı Teröristlerden Üs Bölgesine Hain Saldırı

115 milyon tl'yi bankalarda unuttuk

115 MİLYON TL'Yİ BANKALARDA UNUTTUK

Bankalarda 115, sigorta şirketlerinde 42 milyon TL unuttuk. Paralar, 15 Haziran'a kadar alınmazlarsa TMSF'ye devredilecek.

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:48
Puan Ver : 115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk(6/10)6


Bankadaki parasını çekmeyi unutan ya da alacağını sigorta şirketlerinde bırakan vatandaşlar için sona gelindi. Banka ve sigorta şirketlerinden, 15 Haziran 2017'ye kadar unuttuğu meblağı tahsil edemeyen vatandaşların parası ya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ya da Güvence Hesabı'na devredilecek. Şimdiye kadar 528 bin 876'sı bankada, 125 bin 885'i de sigortada olmak üzere, parasını unutan 654 bin 761 kişi bulunuyor.



Bu kişiler yaklaşık 115 milyon lirayı bankalarda, 42 milyon lirayı sigorta şirketlerinde unuttu. Zaman aşımı uygulaması, 10 yıl işlem yapılmayan hesaplar için devreye alınıyor. Bu hesaplar, bankaların internet sitesinden sorgulanabiliyor. Öte yandan bireyler ve kuruluşlar, yatırım hesaplarını da unuttu. SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, 2017 içerisinde 38 bin 19 hesabın zaman aşımına uğrayacağını söylemişti.



 



kaynak:türkiyegazetesi








Etiketler: 115  Milyon  Tl  Yi  Bankalarda  Unuttuk    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER