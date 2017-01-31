Saldırı Hazırlığındaki Terörist Keşif Yaparken Yakalandı
15 Temmuz'un 6 Kişilik Beyin Takımı Açıklandı
Emlak Konut'un 20 Yıl Vadeli Kampanyası Başlıyor!
Baykal'dan Erdoğan'a 'sarfınazar' Çağrısı
Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a Cevap
Denizli Otomobiller Karşılıklı Çarpıştı: 1 Ölü
Ani Görme Kaybını Önemseyin Yoksa…
Altının Kilogramı 146 Bin 750 Liraya Yükseldi
Reina Saldırısıyla İlgili Flaş Gelişme
Demirtaş'ın 142 Yıl Hapsini İsteyen İddianame Kabul Edildi
En Çok Talep Yerli Otomobile!
Gülse Birsel Ve Engin Günaydın'dan Sürpriz Proje
Dişlere Verdiği Zararı Bilseniz Asla Yapmazsınız!
Adebayor'un Kazanacağı Para Dudak Uçuklattı!
Rusların Yarısı Okulda Başörtüsüne Olumlu Bakıyor
Yüzde 100 Yerli Füze Savunma Sistemi Borada Sona Gelindi
Otoyol Projesinin Çed Toplantısında Gerginlik
Çorum Da Süs Havuzları Buz Tuttu
Berna-Gökhan Kavgası Panorama Da Konuşuldu
Reina Saldırısıyla İlgili 14 Şüphelinin Tutuklanması ...

117 yaşında kürtçe 'evet' kampanyası başlattı

117 YAŞINDA KÜRTÇE 'EVET' KAMPANYASI BAŞLATTI

Şanlıurfa'da 117 yaşındaki nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenip Kürtçe "Ben varım sen de var mısın?" diyerek 'evet' kampanyası başlattı.

Tarih : 31 Ocak 2017, 12:17
Puan Ver : 117 Yaşında Kürtçe 'evet' Kampanyası Başlattı(6/10)5


 Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşayan 117 yaşındaki Fatma Gökkaya son günlerde başlatılan 'evet' kampanyasına destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a seslenen Gökkaya yaşına rağmen dimdik ayakta durarak, "Ben varım sen de var mısın?" diye sordu. Erdoğan'a Kürtçe seslenen nine, ölmeden önce Cumhurbaşkanının yanında yer almak istediğini söyledi.



'GEÇMİŞİ EN İYİ BİLEN FATMA NİNE'



Şanlıurfa Akil Gençler Platformu tarafından evinde ziyaret edilen nineye gençler hayran kaldı. Ziyarette konuşan Akil Gençler İl Platformu Başkanı Ahmet Alpay, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte sahalara indik. İlk olarak Fatma annemizi ziyaret ettik. Çünkü geçmişi en iyi o bilen 117 yaşında olan annemiz, geçmişin acılarını, seksen anayasasını, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ın en iyi örneği Fatma annemizdir. Biz de gençler olarak onun çağrısına uyduk. ve Recep Tayyip Erdoğan reisimize 'evet' diyor ve Şanlıurfa'da herkesten 'evet' bekliyoruz." dedi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: 117  Yaşında  Kürtçe    Evet    Kampanyası  Başlattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER