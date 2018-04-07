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12 Aracı Ezip Geçti! İstanbul'u Birbirine Katan Tanker Kazası Kamerada
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12 aracı ezip geçti! İstanbul'u birbirine katan tanker kazası kamerada

12 ARACI EZİP GEÇTİ! İSTANBUL'U BİRBİRİNE KATAN TANKER KAZASI KAMERADA

Başakşehir'de arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park ederek aracın altına girdi. Bu sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken yola çıkan tanker seyir halinde olan 12 araca çarptı.

Tarih : 07 Nisan 2018, 09:50
Puan Ver : 12 Aracı Ezip Geçti! İstanbul'u Birbirine Katan Tanker Kazası Kamerada(6/10)2

Başakşehir'de arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park ederek aracın altına girdi. Bu sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken yola çıkan tanker seyir halinde olan 12 araca çarptı. Sürücüler kazadan yara almazken yol savaş alanına döndü. Tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. OIay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde park halindeki tankerin kayarak yola doğru gittiği görülüyor. Bu sırada sürücü tankerin altından çıkıyor. Tanker araçlara çarparak bir süre yol aldıktan sonra refüje çarparak duruyor. Diğer sürücüler hemen yardıma koşuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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