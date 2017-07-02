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12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ !


12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ !
Tarih : 02 Temmuz 2017, 12:13
Puan Ver : 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi !(6/10)7


Şırnak ve Mardin'de bölücü terör örgütüne yönelik  operasyonlarda bir terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi.   



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ta bölücü terör  örgütüne yönelik operasyonlarda Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları  Uludere-Akduman ve Sapaca bölgesinde bir terörist, İdil kırsalına gece  gerçekleştirilen hava harekatında da 5 terörist etkisiz hale getirildi.



 



 



kaynak:milliyet










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