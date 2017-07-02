12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ !
Şırnak ve Mardin'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda bir terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları Uludere-Akduman ve Sapaca bölgesinde bir terörist, İdil kırsalına gece gerçekleştirilen hava harekatında da 5 terörist etkisiz hale getirildi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar