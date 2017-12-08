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12 Yaşında Annesinin Tabutunu Taşıyan Muhammed: Annemi Değil Melek Taşıdım

12 YAŞINDA ANNESİNİN TABUTUNU TAŞIYAN MUHAMMED: ANNEMİ DEĞİL MELEK TAŞIDIM

Babası tarafından öldürülen annesinin tabutunu taşıyan fotoğrafla hafızalara kazınan 12 yaşındaki Muhammed, "Ben annemi değil, melek taşıdım. O bizim meleğimizdi." dedi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 08:50
Puan Ver : 12 Yaşında Annesinin Tabutunu Taşıyan Muhammed: Annemi Değil Melek Taşıdım(6/10)2

Amasya'nın Suluova ilçesinde babası tarafından öldürülen annesinin tabutunu taşıyan ve o fotoğrafıyla herkesi ağlatan 12 yaşındaki Muhammed Salih Zengin ve 8 yaşındaki kardeşine teyzesi sahip çıktı. Annesinin cennete gittiğini söyleyen Muhammed Salih, "Ben annemi değil, melek taşıdım. O bizim meleğimizdi. Ne olur artık anneler ölmesin" dedi.

BOŞANMA DAVAŞI AÇMIŞTI

Olay 4 Aralık'ta Amasya'da yaşandı. Pazarcılık yapan Ferhat Zengin, kendisine boşanma davası açan ve bir süredir ayrı yaşayan eşi Ayşe Zengin'le (41) konuşmak için kadının kaldığı eve gitti. Eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında tedbir kararı bulunan Ferhat Zengin, küçük oğlu Metehan'ı (8) alıp, dışarıda gezdirdikten sonra tekrar eve gitti. Ferhat Zengin, daha sonra çocukları Metehan ve Muhammed Salih'i başka bir odaya gönderdi. Eşiyle tartışmaya başlayan Ferhat Zengin, bu sırada kadını bıçaklayarak öldürdü. Zanlı tutuklandı. Gözyaşları arasında toprağa verilen talihsiz kadının tabutunu 12 yaşındaki oğlu Muhammed Salih de taşıdı. Hayatının en ağır yükünü omuzlayan küçük çocuk görenleri ağlattı.

"ARTIK ANNELER ÖLMESİN"

Annesi mezara, babası ise cezaevine giren iki kardeşe, teyzeleri Hatice ve enişteleri Ramazan Çoban sahip çıktı. Annesini çok özleyeceğini söyleyen Muhammed Salih, "Ben annemi değil, melek taşıdım. Annemin tabutu o kadar hafifti ki sanki içi boştu. O bizim meleğimizdi. Artık kardeşime ben bakacağım. Ne olur artık anneler ölmesin. Babalar, anneleri öldürmesin" diye konuştu. Teyze Hatice Çoban, "Babaları daha önce de defalarca şiddet uyguladı ve her seferinde çocuklar bizde kaldı. Ayşe'nin psikolojisi bozulmuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nden geldiler, onlara da çocukları bizim bakmak istediğimizi söyledik. Teyze zaten anne yarısı" diye konuştu. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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