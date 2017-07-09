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127 yaşında rekor kırdı

127 YAŞINDA REKOR KIRDI

1890 yılında doğan ve 2015 yılında Vladimir Putin tarafından 125. yaşı kutlanan Nanu Tsukovna, 127 yaşında Rusya'nın en yaşlı insanı olarak adını Rusya'nın Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 17:30
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1890 yılında doğan ve tam 127 yaşında olan Nanu Tsukovna, Rusya'nın Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'ne bağlı Kabardino-Balkarya'da yaşıyor. 2015 yılında Vladimir Putin tarafından 125. yaşı kutlanan Tsukovna, ülke genelinin yaşam süresi ile ilgili yapılan araştırma sonucu Rusya'nın en yaşlı insanı ünvanını kazanarak adını Rusya'nın Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

UZUN YILLAR ÇİFTÇİLİK YAPTI

Nanu Tsukovna 1890 yılında Baksan bölgesine ait Zayuko köyünde doğdu. Herhangi bir alanda özel olarak eğitim almayan Nanu Tsukovna uzun yıllar yerel tarım kooperatifinde çiftçilik yaptı.Nanu'nun tam 5 çocuğu, 14 torunu ve torunlarından da tam 21 tane çocuğu var.

YÖRESEL EV YEMEKLERİ YİYEREK SAĞLIKLI KALIYOR

127. yaşını doldurmuş olan Nanu Tsukovna gayet sağlıklı ve dinç görünüyor. Ev işlerinde bile gelinlerine tavsiye vermekten hiç geri durmuyan Nanu genellikle yöresel ev yemekleri yiyerek sağlıklı kalıyor.

VLADİMİR PUTİN TARAFINDAN 125. YAŞI KUTLANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de 2015 yılında Nanu'nun 125. yaşını kutlamıştı.

DÜNYA GENELİNDE DE REKOR SAYILABİLİR

Rusya Rekorlar Kitabı'nın Genel Yayın Yönetmeni Stanislav Kononenko, Nanu'nun yaşının dünyada da rekor sayılabilecek nitelikte olduğunu belirtti.Nina Tsukovna'ya, en yaşlı insan sertifikası törenle takdim edilirken Kabardino Balkariya Başkanı da kendisini tebrik ederek Tsukovna ve ailesine sağlık ve uzun ömürler diledi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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