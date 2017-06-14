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13 araç birbirine girdi

13 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Konya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 araç birbirine girdi.

Tarih : 14 Haziran 2017, 14:59
Puan Ver : 13 Araç Birbirine Girdi(6/10)6


Konya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 araç birbirine girdi.

Kaza, öğlen saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın sürücü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen araçlar aniden duran aracı fark edemeyerek birbirine çarpmaya başladı. 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle üst geçitte trafik akışı uzun bir süre durdu. Olay yerine çağrılan trafik polislerinin gelmesiyle araçlar üst geçitten indirilerek güvenlik nedeniyle yolun sağına çekildi. Araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla üst geçit tekrar trafiğe açıldı.



Kazaya karışan sürücülerden Ömer Taş, “Öndeki arabalar durdu. Öndeki araç durunca biz de arka taraftan öndekine çarptık. Direk vurduk. Önde ne olduğunu görmedik. Her halde köpek durdu diye birisi durmuş, öyle olmuş" dedi.



 



kaynak:milliyet








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