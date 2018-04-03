Trabzon'da 13 gün önce derede akıntıya kapılarak kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan polis memuru, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 13 gün önce polis aracının dereye uçması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan Samsunlu polis memuru Mehmet Ayan (25) son yolculuğuna uğurlandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan katıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Çatak mevkisinde 13 gün önce görevi sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları dün sonuçlandı. AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 450 kişilik arama kurtarma ekibinin aramaları sonucu Ayan'ın cansız bedeni kaza yerine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Esiroğlu Arıtma Tesisleri regülatör havuzu mevkisinde bulundu. Şehidin cenazesi dün memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesine getirildi.

"ASIL YERİNE GİDİYORSUN"

Şehit polis memuru için öğle namazını müteakip Çarşamba ilçesi Rıdvan Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Evli olan şehidin tabutu kaldırılırken erkek kardeşlerinin gözyaşları sel oldu. Şehidin erkek kardeşi, "Asıl yerine gidiyorsun" diyerek kardeşini uğurladı. Şehidin cenazesi Belediye Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

TÖRENE BAKANLAR KATILDI

Cenaze namazına; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: haberinburada