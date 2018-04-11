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13 milyar liralık araziye ne yapılacağı belli oldu

13 MİLYAR LİRALIK ARAZİYE NE YAPILACAĞI BELLİ OLDU

KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, İstanbul Etiler'deki Polis Meslek Yüksekokulu arazisi üzerine yapılacak olan 10 bin konutluk projenin hazırlandığını söyledi.

Tarih : 11 Nisan 2018, 00:30
Puan Ver : 13 Milyar Liralık Araziye Ne Yapılacağı Belli Oldu(9/10)5

2014'te polis okullarının şehir merkezinden taşınması kararıyla kapatılan Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinin kaderi belli oldu.

PROJE ÇEVRE İLE UYUMLU OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu arazi için 4 Nisan'da açtığı ihaleyi kazanan İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (KİPTAŞ) Genel Müdürü İsmet Yıldırım, Bloomberg HT canlı yayınında yaptığı açıklamada bölgenin bir alışveriş merkezine dönüştürülmeyeceğini, projenin çevre ile uyumlu olacağını söyledi:

"DÜKKANLARIN VE OFİSLERİN OLDUĞU KARMA BİR PROJE OLUR"

"AVM şeklinde olmaz ama cadde dükkanlarının, ofislerin olduğu karma bir proje olur. Son zamanlarda o bölgede yeni bina yok. Böylelikle projemiz orası için örnek teşkil edecektir."

2 MİLYAR 666 MİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR

İhalede 1 milyar 388 milyon lira teklif veren KİPTAŞ'ın Genel Müdürü, bu meblağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilecek idare payı olduğunu, projeden 2 milyar 666 milyon lira gelir beklediklerini söyledi.

10 BİN KONUTLUK PROJE YAPILACAK

Yıldırım, "Üç milyar üzerinde gelir elde edilirse, idare payı da ona göre artacaktır. İdare dediğimiz Büyükşehir Belediyesi'ne dolayısıyla hizmete giden miktar" dedi.

İsmet Yıldırım, gelecek için 10 bin konutluk projelerinin olduğunu, bunun için de 5-6 ilçenin değerlendirildiğini söyledi. Yıldırım ayrıca, İstanbul'un yaşanılabilir bir kent olmaya devam etmesi için konut sayısının 15 ila 18 milyonda tutulması gerektiğini vurguladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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