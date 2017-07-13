13 MİLYON EURO'YA ROMA'YA GİDEN CENGİZ ÜNDER, BAŞAKŞEHİR'DEN AYRILDI
Başakşehir'in 13 milyon Euro'ya Roma'yla anlaştığı Cengiz Ünder, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak Slovenya'daki kamptan ayrıldı.
İtalyan ekibi Roma'ya transfer olması beklenen Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder, turuncu-lacivertli takımın Slovenya'daki kampından ayrıldı.
Turuncu-lacivertli takımın, Slovenya ekibi NK Triglav Kranj ile oynadığı hazırlık maçını yedek kulübesinden sivil kıyafetle izleyen Cengiz, karşılaşma sonrasında başkan Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu arkadaşlarıyla vedalaştı.
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ TEŞEKKÜR ETTİ
Göksel Gümüşdağ, Cengiz'i yanına alarak tüm takım huzurunda Medipol Başakşehir'e verdiği hizmet için teşekkür etti. Cengiz de Medipol Başakşehir'in kendisine büyük deneyimler kazandırdığını söyledi.
Vedalaşmanın ardından Cengiz, takım otobüsüne binmeyerek özel bir araçla havalimanının yolunu tuttu. Cengiz'in, Roma doğumlu İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni ile uzun bir sohbet etmesi de dikkati çekti.
DOĞUM GÜNÜNDE İMZA ATABİLİR
Cengiz'in 14 Temmuz Cuma günü İtalya'ya giderek, sağlık kontrolünden geçmesi ve sonrasında Roma ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Transferin gerçekleşmesi halinde, 14 Temmuz 1997 doğumlu olan Cengiz, 20 yaşına gireceği gün yeni takımı Roma'ya imza atacak.
Başkan Gümüşdağ, AA muhabirine bugün yaptığı açıklamada, "Cengiz'i önemli bir kulübe, bize katkı sağlayacak şekilde satmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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