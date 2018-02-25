13 YAŞINDAKİ KIZ, 23'LÜK KUZENİYLE EVLENDİRİLDİ, POLİS SALONU BASTI
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 10 yaş büyük kuzeniyle evlendirilen kız çocuğu, düğün bitiminde gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 10 yaş büyük kuzeniyle evlendirilen kız çocuğu, düğün bitiminde gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Yaşar köyünde ikamet eden 13 yaşındaki F.B.'nin, 23 yaşındaki kuzeni İ.B. ile evlendirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kızıltepe merkezinde yüzlerce kişinin katılımıyla düğün yapılan salonun önüne gelen polis, olası bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla, burada düğünün sona ermesini bekledi. Polis, davetlilerin salondan ayrılmasıyla birlikte, kız çocuğunu alarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü. Damat ve iki ailenin üyelerinin de gözaltına alındığı öğrenildi.
BİR AYDA İKİNCİ ÇOCUK GELİN VAKASI
Kızıltepe'de, yaklaşık bir ay önce de, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 14 yaşındaki D.K. adlı kız çocuğunun, kendinden 10 yaş büyük M.A.İ. (24) ile zorla evlendirileceği bilgisi ulaşması üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda, kız çocuğu kurtarıldı, damat ve her iki tarafın aileleri gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 7 Kez Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili, Tanıdık Çıktı! Misafir Edip Çay İkram Etmiş
- Kaçırdığı Evli Kadının Kardeşlerinden Demir Çubuklarla Dayak Yedi
- Son Dakika! Ypg Köşeye Sıkıştı, 1700 Yeni Terörist Bölgeye Gönderildi
- Damat Katliamının Detayları Ortaya Çıktı! Aile, Adliyeden Dönüyormuş
- Abd Büyükelçiliği Karşısına Asılan Dev Afişteki Terörle Mücadele Mesajı Dikkat Çekti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar