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13 yaşındaki kız, 23'lük kuzeniyle evlendirildi, polis salonu bastı

13 YAŞINDAKİ KIZ, 23'LÜK KUZENİYLE EVLENDİRİLDİ, POLİS SALONU BASTI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 10 yaş büyük kuzeniyle evlendirilen kız çocuğu, düğün bitiminde gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

Tarih : 25 Şubat 2018, 15:50
Puan Ver : 13 Yaşındaki Kız, 23'lük Kuzeniyle Evlendirildi, Polis Salonu Bastı(5/10)1

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 10 yaş büyük kuzeniyle evlendirilen kız çocuğu, düğün bitiminde gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Yaşar köyünde ikamet eden 13 yaşındaki F.B.'nin, 23 yaşındaki kuzeni İ.B. ile evlendirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kızıltepe merkezinde yüzlerce kişinin katılımıyla düğün yapılan salonun önüne gelen polis, olası bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla, burada düğünün sona ermesini bekledi. Polis, davetlilerin salondan ayrılmasıyla birlikte, kız çocuğunu alarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü. Damat ve iki ailenin üyelerinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

BİR AYDA İKİNCİ ÇOCUK GELİN VAKASI

Kızıltepe'de, yaklaşık bir ay önce de, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 14 yaşındaki D.K. adlı kız çocuğunun, kendinden 10 yaş büyük M.A.İ. (24) ile zorla evlendirileceği bilgisi ulaşması üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda, kız çocuğu kurtarıldı, damat ve her iki tarafın aileleri gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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