Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nde konuştu. Yatırımcıları verilecek destekle ilgili önemli detayları paylaşan Erdoğan,"Teşvik kapsamındaki yatırımlara gümrük vergisi muafiyeti getiriliyor. Bu yatırımlardaki makine ve teçhizatları ile inşaat harcamaları için KDV istisnası sağlanıyor.Teşvik belgesi sahiplerine yatırım tutarının iki katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası sunuluyor.10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 5 yıl brüt aylık asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, 10 yıla kadar gelir vergisi spotajı desteği veriliyor. Yatırımın yapıldığı kamu arazisinin 49 yıl süreyle tahsisi yapılırken istihdam garantisi şartıyla bedelsiz devri yoluna da gidilebilir." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"134 BİN DOLAYLI İSTİHDAM SAĞLANACAK"

Bu konuyu 23 proje ve 19 firma teşvik belgesi gibi bahsedince sıradanmış gibi görünüyor. 23 projenin 135 milyar lira yatırım bedeli olduğunu görüyoruz. Bu yatırımlar sayesinde 134 bin dolaylı istihdam ortaya çıkacak. Bu yatırımlar ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 312 milyon dolar azalmasını sağlayacak.

"CARİ AÇIKTA 19 MİLYAR DOLARLIK İYİLEŞME SAĞLADIK"

47 milyara ulaşan cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileşme sağlamış olacağız. 2023 hedefleri konumunda çok önemli bir adım olarak gördüğümüz teşvik sisteminin hayata geçmesinde emeği olan dostlarımın hepsini yürekten tebrik ediyorum.

2003-2017 arasında ortalama büyüme oranımız 5.8 düzeyinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 7.4'lük büyüme ile ortalamanın üzerine çıktık. Birileri şunu söylüyor "Fazla büyüme hayırlı değildir" neden? Kıskançlık. Büyüme olmadıktan sonra ne işe yarar?

"10 MİLYONA YAKIN İSTİHDAM ARTIŞI YAŞANDI"

Türkiye büyüdükçe iş adamı, çalışanı ve devleti ile hep birlikte kazanacağız. Çalışanlarımızın milli gelirden aldıkları pay yüzde 30.5 düzeyine çıktı. 2005 yılında 19 milyon 600 düzeyinde olan çalışan sayımız 28 milyon 200 bine yükseldi. 10 milyona yakın istihdam artışı yaşandı. Kadın ve gençlerimizin iş gücüne katılım oranları istihdamdan daha hızlı arttığı için işsizlik biraz yüksek görünüyorsa da en kısa sürede tek haneli rakamlara indireceğiz.

"VAN, AĞRI VE IĞDIR'I İHMAL ETMEYİN"

Bu sezon hem turist sayısı hem gelir bakımından yeni rekorlara imza atacağız. Burada bir sinyal vereyim, Doğu'yu ihmal etmeyin. Van, Ağrı ve Iğdır'ı ihmal etmeyin. Oralarda altyapıyı yapmamız lazım ki İran'dan oraya turistler geldiği zaman rahatlıkla, özellikle Nevruz kutlamalarını yapabilsinler. Oradan Antalya, İstanbul aynı şekilde... Bizim bunları da kokuyu iyi alıp, nereye kimler gelebilir hazırlığımızı yapmamız lazım.

"TÜRKİYE 143 MİLYAR LİRA BORÇ ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Bu büyümeyi devletimizi borç batağına sürüklemeden özel sektörümüzle gerçekleştirdik. Vergi gelirlerinin neredeyse tamamına yakını borç faizlerinin ödemesine giden bir Türkiye vardı. 2002 yılında 119 milyar lira bütçe gelirine sahip Türkiye, 139 milyar lira borç ödemesi yapıyordu. 2017 yılında ise 630 milyar lira bütçe geliri elde eden Türkiye toplam 143 milyar lira borç ödemesi gerçekleştirdi.

"AKKUYU'YA 22 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAĞIZ"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali 22 milyar dolarlık bir yatırım ve inşallah 2023'te bunun ilk etabının açılışını yapacağız. Enerjimizin yüzde 10'unu buradan temin etmiş olacağız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin aynı zamanda ülkemize kazandırdığı, kariyeri yüksek gençler... Bu mühendislerimiz Rusya'da yetiştiriliyor. Sistem oturunca diğerleri de takipe edecek. 3.500 istihdam, 10 bine ulaşacak. Bunlar Türkiye'nin nereye gittiğini gösteriyor.

"S-400 DİYORUZ BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR"

Sadece bu değil, savunmada attığımız adım. S-400 diyoruz birileri rahatsız oluyor. Türkiye kendi kaderini kendisi belirleyecek. Ortak paydalar bulabiliyorsa kimse bundan rahatsız olmasın. Yerli ve yenilebilir enerji kaynakları ile önemli çalışmalar yapıyoruz. Buradaki hesapta hemen kredi gayet uygun faiz oranı ile bize veriliyor, bununla birlikte bu adımı atıyoruz.

"YÜKSEK FAİZ BORÇ PRANGASINDAN KURTULMAK İÇİN BU TEDBİRLERİ ALMAK GEREKİYOR"

Daha önce hiç düşünülmemiş, uygulanmamış ve sağlanmamış teşviklere ihtiyaç var. Gelecektre cari açık, yüksek faiz borç prangasından kurtulmak için bu tedbirleri almak gerektiğini biliyoruz. Yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın ki yatırım yapılsın. istihdam gelecek, istihdam olunca üretim sonra da ihracat olacak. Bu sistem de bu ihtiyacın neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Eylül 2016'da kabul edildi ve 1 ay sonra da kabul edildi. Geçtiğimiz yılın 2'nci yarısında kamu ve özel sektörün katılımıyla ortak bir yatırım vizyonu oluşturuldu. Hangi desteklerin sağlanacağı somut olarak ortaya konulmuş oldu. Teşvik belgeleri ile ana başlıkları şu şekilde ifade edebiliriz

GÜMRÜK VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI

Teşvik kapsamındaki yatırımlara gümrük vergisi muafiyeti getiriliyor. Bu yatırımlardaki makine ve teçhizatları ile inşaat harcamaları için KDV istisnası sağlanıyor.

KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

Teşvik belgesi sahiplerine yatırım tutarının iki katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası sunuluyor.

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSE DESTEĞİ

10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 5 yıl brüt aylık asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, 10 yıla kadar gelir vergisi spotajı desteği veriliyor.

10 YIL BOYUNCA ENERJİ DESTEĞİ

Finansman konusunda ise 10 yıl boyunca tüketimin yarısı kadar enerji desteği, yatırım tutarının yüzde 49'una kadar devlet sermayesi tutarı sağlanabiliyor.

Yatırımın yapıldığı kamu arazisinin 49 yıl süreyle tahsisi yapılırken istihdam garantisi şartıyla bedelsiz devri yoluna da gidilebilir.

Kaynak: haberinburada