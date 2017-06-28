

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşün 14. günü başladı. Yürüyüş öncesi kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, provokasyon uyarısını yineledi.



12:00 Kılıçdaroğlu yoğun güvenlik önlemleri altında yürürken yürüyüşün ilk etabında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve yaklaşık 500 Demokrat Partili'de katıldı. İlk etap sorunsuz bir şekilde geçilirken ilk mola Küçük Melen yanında bulunan Konsopa otel önünde verildi.







10:00 Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş güzergahında yerde bir mermi fark edildi. CHP İstanbul Millletvekili Mahmut Tanal, söz konusu merminin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.







09:00 Yürüyüş Düzce güzergahında devam ediyor, İstanbul'a ise yaklaşık olarak 190 kilometrelik mesafe kaldı.







08:30 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün 14. günü başladı.







08:15 Kılıçdaroğlu, yürüyüş öncesi kısa bir açıklamada bulundu: Yürüyüşümüzün 14. günündeyiz. Yine güzel bir gün. Güneşimiz var, olağanüstü bir doğamız var. Yürüyüşümüz her geçen gün daha bereketli hale geliyor. Daha güzel hale geliyor. Zaman zaman sizlerin de tanık olduğu protestolar da oluyor ama bizim ellerimiz hiçbir zaman şiddette kalkmadı, kalkmayacak. Ben, gerek arkadaşlarım, gerek yürüyüşe katılan vatandaşlar, hep birlikte alkışlıyoruz. Türkiye geleneği açısından da güzel bir gelenek olması açısından son derece önemli. İstanbul'a kadar gülerek, eğlenerek yolumuza devam edeceğiz. Biz her türlü baskıya, provokasyona karşı hazırlıklıyız. Özellikle dün, size söylemiştim, 12 maddelik bir uyarı metni hazırlamıştık, katılımcıların tamamı bu genelgeye uydular. Bizi sevgi ile karşılayan Düzce halkına da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Öğleden sonra zaten MYK'mız var. Parti sözcümüz, gerekirse sorularınıza cevap verecektir.







kaynak:habertürk