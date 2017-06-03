

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, terör suçlarına bakmak üzere 14 ilde 16 yeni ihtisas mahkemesi belirledi. HSK 1. Dairesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren bazı suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin tespitine yönelik talepler değerlendirildi.



Buna göre, mahkemelerin iş yoğunluğu, davaların niteliği ve kapsamı doğrultusunda Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin talepler karara bağlandı.







Kurulu olup faaliyete geçirilmesine karar verilen Diyarbakır 9 ve 10, Gaziantep 9 ve 10, Hakkari 3, İzmir 16, Konya 9, Kütahya 3, Mardin 4, Muğla 3, Sakarya 5, Samsun 4, Şanlıurfa 6, Şırnak 3, Tekirdağ 3 ve Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemelerinin terör suçlarıyla ilgili davalar bakımından, daha önce tespit edilmiş ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmeleri kararlaştırıldı.







kaynak:sabah