14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA İLİŞKİYE GİREN KADIN, OTELDE YATAKTA BASILDI
Florida'da 14 yaşındaki çocukla para karşılığı ilişkiye giren 28 yaşındaki kadın, otel odasına yapılan baskında başka bir adamla yakalandı.
Florida'da 28 yaşındaki İskoç kadın 480 dolar karşılığında 14 yaşındaki bir çocukla otelde ilişkiye girdi. Polis, olay ortaya çıktıktan sonra çocukla birlikte olduğu otel odasına yaptığı baskında kadını başka bir erkekle yakaladı.
PARA KARŞILIĞI İLİŞKİYE GİRMEK İÇİN İNTERNETTE TANIŞTILAR
Florida'da meydana gelen olayda hidroterapist olan Sarah Lousie McGill, internet üzerinden para karşılığı ilişkiye girmek için hayat kadını arayan çocukla mesajlaşmaya başladı.
KADIN, İLİŞKİYE GİRMEK İÇİN OTELDE ODA TUTTU
Çocuk, Sarah ile mesajlaştıktan sonra kadının ilişkiye girmek için ayarladığı otele gittiğinde kadın kendisini otel kapısında karşılayıp odasına çıkardı.
İHBARI ALAN POLİS, KADINI ODADA BAŞKA BİR ADAMLA BASTI
Çocuk ilişkiden sonra Sarah'a 480 dolar ödedi. Olayın ortaya çıkmasından sonra polis Sarah'ın kaldığı odaya baskın yaptı ve Sarah'ı başka bir adamla yakaladı.
Odada kullanılmış ve kullanılmamış kondom bulundu. İskoçya vatandaşı olan Sarah'ın pasaportuna da el konuldu.
Kaynak: haberinburada
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