Sürüye Yıldırım Düştü; 15 İnek Telef Oldu
Mardin'den Acı Haber! 2 Polis Şehit Oldu
Fenerbahçe'de İkinci Caner Erkin Vakası!
Eşofmanın Altına Topuklu Çizme Giyerek Yine Olay Yarattı
Bakan Çelik'ten Çiftçilere Büyük Müjde!
Beşiktaş Trabzon'da Böyle Karşılandı
İzmir'de Tehlikeli Gerginlik! 30 Kişi Yaralandı, 500 Suriyeli Mahalleyi Terk Etti
Stockholm Saldırısında Özbek Uyruklu Bir Kişi Tutuklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Trt'ye Canlı Yayın Tepkisi
Adil Kullanım Kotası Bu Saatler Arasında Kalktı!
Devrim Niteliğinde Kararlar Alacağız
Ve Ygs'den Beklenen Haber Geldi
Mardin'de Trafik Kazası: 2 Polis Öldü, 1 Yaralı
Van Persie Dönüyor
Mevsim Geçişleri O Hastalığa Kapı Açıyor!
Mersin'de Çevik Kuvvet Otobüsü Devrildi: 9 Yaralı
Chp Kadın Kolları Eski Genel Başkanı: Yeni Anayasaya 'evet' Diyeceğiz
Çavuşoğlu: Abd Müdahalesinin Devamı Gelmezse...
Bahçeli: Esed Yönetimi Layığını Buldu!
Bakıcıyı Öldürüp, Valizle Çöpe Attı!

140 kişiyi öldürüp elektrik direklerine astılar

140 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP ELEKTRİK DİREKLERİNE ASTILAR

Terör örgütü IŞİD Musul'da yine katliam yaptı. Örgütten kaçmaya çalışan 14 sivili elektrik direklerine astılar.

Tarih : 08 Nisan 2017, 12:36
Puan Ver : 140 Kişiyi Öldürüp Elektrik Direklerine Astılar(8/10)7


Rudaw'ın haberine göre terör örgütü IŞİD Musul'da kendi kontrolündeki bölgelerden kaçmaya çalışan 140 sivili öldürdü.



 IŞİD'in, geçen Pazartesi ve Salı günleri  Musul'un batı yakasından Irak güvenlik güçlerinin bulunduğu yerlere kaçmaya çalışan 140 sivili öldürdüğü belirtildi.



Açıklamada, öldürülen sivillerin cesetlerinin bir kısmının  Musul'un batı yakasında yer alan İslah Zirai ve Tenek bölgelerindeki elektrik direklerine asılı halde, diğer bir kısmının ise çatışma hattı yakınlarında bulunduğu kaydedildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: 140  Kişiyi  Öldürüp  Elektrik  Direklerine  Astılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER