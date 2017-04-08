

Rudaw'ın haberine göre terör örgütü IŞİD Musul'da kendi kontrolündeki bölgelerden kaçmaya çalışan 140 sivili öldürdü.







IŞİD'in, geçen Pazartesi ve Salı günleri Musul'un batı yakasından Irak güvenlik güçlerinin bulunduğu yerlere kaçmaya çalışan 140 sivili öldürdüğü belirtildi.







Açıklamada, öldürülen sivillerin cesetlerinin bir kısmının Musul'un batı yakasında yer alan İslah Zirai ve Tenek bölgelerindeki elektrik direklerine asılı halde, diğer bir kısmının ise çatışma hattı yakınlarında bulunduğu kaydedildi.







kaynak:milliyet