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140 milyar dolarlık pazar

140 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, deri ve deri mamulleri ihracatında yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7 artış kaydedildiğini belirtti.

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:15
Puan Ver : 140 Milyar Dolarlık Pazar(6/10)5


İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, deri ve deri mamulleri ihracatında yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7 artış kaydedildiğini belirtti. Dünya deri ve deri mamulleri ticaretinin yıllık yaklaşık 140 milyar dolar olduğunu söyledi.



İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak yaptığı açıklamada, geçen yıl deri ve deri mamulleri ihracatının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7 gerilediğini ve 2016'nın 1.4 milyar dolarlık ihracatla kapandığını dile getirdi.



2017'ye artış trendiyle girildiğini, özellikle Rusya'ya ihracatın yılın ilk 5 ayında yüzde 73 arttığını ifade eden Şenocak, İtalya dışındaki bütün pazarlarda artış olduğunu bildirdi. 2017 yılında geçen yıla göre yüzde 10-15 ihracat artışı hedeflediklerini söyleyen Şenocak, "2017'de 1.6 milyar dolarlık deri ve deri mamulleri ihracatı hedefimiz var. Bu rakamı rahatlıkla aşacağımızı düşünüyorum, gidişat onu gösteriyor" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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