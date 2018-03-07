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15 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI ŞEHİT CENAZESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY


15 bin kişinin katıldığı şehit cenazesinde dikkat çeken detay
Tarih : 07 Mart 2018, 21:10
Puan Ver : 15 Bin Kişinin Katıldığı Şehit Cenazesinde Dikkat Çeken Detay(6/10)2

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir, Muğla'nın Dalaman ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

HELALLİK ALMAK İÇİN BABA EVİNE GETİRİLDİ

Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Dalaman Devlet Hastanesi morgundan helallik alınması için Gürleyk Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

TABUTUN ÜZERİNE ZEYTİN DALI KOYULDU

Şehidin cenazesi, daha sonra törenin yapılacağı Gürleyk İlkokulu bahçesindeki zeytin ağacının altına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine zeytin dalı bırakıldı.

PROTOKOL CENAZEDE HAZIR BULUNDU

Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Muğla Valisi Esengül Civelek, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Özhaseki, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

TÖRENE KATILANLAR TEKBİR GETİRİP SLOGAN ATTI

İl Müftüsü Abdurrahman Koçak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi.

Törene katılan binlerce kişi tekbir getirip "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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