15 CHP'Lİ İYİ PARTİ'YE GEÇTİ! MECLİS'TE 16 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI
İYİ Parti'nin Meclis'te grup kurmasıyla 2001'den bu yana beş parti grubunun bir arada olduğu Meclis ilk kez oluştu. İYİ Parti, CHP'li 15 vekilin kendi sıralarına katılmasıyla TBMM'de grup kurmak için yeterli olan 20 sandalyeye ulaştı. Böylece Meclis'te grubu olan beşinci parti İYİ Parti oldu.
EN SON 1999 SEÇİMLERİNDEN SONRA OLUŞMUŞTU
Beş partili Meclis en son 1999 seçimlerinden sonra oluştu. 1999 genel seçimlerinde yüzde 10 barajını geçip Meclis'te temsil edilmeye hak kazanan DSP, MHP, FP, ANAP ve DYP oy oranları ölçüsünde gruplarını kurdu. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, FP'den istifa eden vekillerin katılmasıyla 51 kişiyle Meclis'teki ilk grubunu kurdu. 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde TBMM'de grubu olan parti sayısı böylece 6'ya yükselmişti. 2002 seçimlerinde yüzde 10 barajını sadece iki parti geçmiş, AK Parti ve CHP grup kurabilmişti. 2005'te istifa eden vekillerin katılımıyla ANAP da 2007 seçimlerine girerken Meclis'te grubu olan üçüncü parti olmuştu. 2007 ve 2011 seçimlerinde yüzde 10 barajını AK Parti, CHP, MHP aştı. Bağımsız seçilen vekiller 2007'de DTP'ye, 2011'de BDP'ye katıldı. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerine bağımsız adaylar yerine parti olarak giren HDP yüzde 10 barajını geçti ve dört partili Meclis devam etti.
MECLİSTE YENİ SANDALYE DAĞILIMI
İYİ Parti grubu ile Meclis'teki sandalye dağılımı şöyle oldu:
AK PARTİ: 316
CHP: 116
HDP: 48
MHP: 36
İYİ PARTİ: 20
BAĞIMSIZ: 1
YSK LİSTEYİ YAYINLADI, İYİ PARTİ SEÇİME GİREBİLİYOR
YSK tarafından yayınlanan listeyle özellikle "İYİ Parti seçime girebilecek mi?" sorusu da cevabını bulmuş oldu. Yayınlanan listede 10 parti arasında İYİ Parti'nin de adı yer aldı.
İşte YSK'nın kararına göre 24 Haziran'da seçime girebilecek 10 parti:
AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi)
BTP (Bağımsız Türkiye Partisi)
BBP (Büyük Birlik Partisi)
CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)
DP (Demokrat Parti)
HDP (Halkların Demokratik Partisi)
İYİ Parti
MHP (Milliyetçi Hareket Partisi)
Saadet Partisi
Vatan Partisi
Kaynak: haberinburada
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