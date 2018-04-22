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15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçmesine parti içinden ilk tepki geldi

15 CHP'Lİ VEKİLİN İYİ PARTİ'YE GEÇMESİNE PARTİ İÇİNDEN İLK TEPKİ GELDİ

15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, "ÖDP, TKP ve DSP için de 20'şer vekil isteriz." paylaşımında bulundu.

Tarih : 22 Nisan 2018, 15:40
Puan Ver : 15 Chp'li Vekilin İyi Parti'ye Geçmesine Parti İçinden İlk Tepki Geldi(10/10)6

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, 15 vekilin partisinden istifa ederek İyi Parti'ye katılmasının ardından kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu. Cihaner, "ÖDP, TKP ve DSP için de 20'şer vekil isteriz!" dedi.

İşte Cihaner'in Twitter hesabından paylaştığı o mesaj:

15 CHP'Lİ VEKİL İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'YE GEÇTİ

15 CHP milletvekili, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimi için partilerinden istifa ederek İyi Parti'ye katıldı. Bu isimlerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun talimatıyla istifa ettiği bildirildi. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunan İyi Partili milletvekili sayısı 20'ye ulaştı ve partinin grup kurmasının önü açıldı.

İYİ Parti'ye geçen CHP'li 15 milletvekilinin isimleri şöyle;

Afyonkarahisar Milletvekkili Burcu KöksalAmasya Milletvekili Mustafa TuncelAnkara Milletvekili Nihat YeşilAydın Milletvekili Hüseyin YıldızBalıkesir Milletvekili Ahmet AkınBurdur Milletvekili Mehmet GökerBursa Milletvekili Nurhayat AltacaBursa Milletvekili Erkan AydınÇorum Milletvekili Tufan KöseEdirne Milletvekili Okan Gaytancıoğluİzmir Milletvekili Tacettin BayırKayseri Milletvekili Çetin ArıkKocaeli Milletvekili Fatma Kaptan HürriyetNiğde Milletvekili Ömer Fethi GürerZonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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