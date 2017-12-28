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15 dakika erken çıktığı için kovulmuştu, mahkeme işçiyi haklı buldu

15 DAKİKA ERKEN ÇIKTIĞI İÇİN KOVULMUŞTU, MAHKEME İŞÇİYİ HAKLI BULDU

Yargıtay, mesai bitimine 15 dakika kala giriş-çıkış kartını çalışma arkadaşına vererek iş yerinden ayrılan kişinin iş akdinin feshedilmesini haksız buldu.

Tarih : 28 Aralık 2017, 15:40
Puan Ver : 15 Dakika Erken Çıktığı İçin Kovulmuştu, Mahkeme İşçiyi Haklı Buldu(7/10)3

Yargıtay, mesai bitimine 15 dakika kala giriş çıkış kartını çalışma arkadaşına vererek, işyerinden ayrılan kişinin iş akdinin feshedilmesini haksız buldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararında, "işverenin, iş sözleşmesine aykırı davranan işçiye, eylemiyle orantılı yaptırım uygulaması gerektiği" vurgulandı.

GİRİŞ-ÇIKIŞ KARTINI ARKADAŞINA VERDİ

Dairenin kararına göre davacı işçi, çalıştığı demir çelik şirketindeki mesaisinin bitimine 15 dakika kala işyerinden ayrıldı. Davacı işçi, işyerinden ayrılmadan önce giriş çıkış kartını da çalışma arkadaşına verdi. Durumun farkına varılması üzerine işverenince savunması istenen işçi, "hata yaptığını ve bir daha tekrarlamayacağını" belirtti.

Ancak işveren, çalışanın iş akdini feshetti. İşçinin işe iade talebiyle açtığı dava da yerel mahkeme tarafından bozuldu.

YEREL MAHKEME İŞVERENE HAK VERDİ

Yerel mahkemenin gerekçeli kararında, işyerinde geçerli toplu iş sözleşmesine göre, "işte çalışmadığı veya işe gelmediği halde saat kartını başkası aracılığıyla bastırmanın" yaptırımının iş akdinin feshi olarak belirlendiğine, bu sebeple iş akdinin feshinin haklı olduğuna yer verildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu.

Daire, yerel mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, işçinin işe iadesine, süresi içinde başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halindeyse kıdemi, fesih nedeni ve talebi de dikkate alınarak, dört aylık brüt ücreti tutarında işçiye tazminat ödenmesine karar verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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