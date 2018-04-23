15 GÜNDE İKİNCİ MARATONUNU KOŞAN İNGİLİZ AŞÇI LONDRA MARATONU'NDA YERE YIĞILIP ÖLDÜ
29 yaşındaki aşçı Matt Campbell, 18 yaşında kaybettiği babası onuruna koştuğu Londra maratonunda hayatını kaybetti.
İngiliz aşçı Matt Campbell, İngiltere'nin en çok izlenen yemek programı MasterChef'te yarı finale kalarak adını duyurmuştu. Campbell, babasının anısına katıldığı maratonun 36'ncı kilometresinde yere yığıldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
BAĞIŞ TOPLAMAK İÇİN KATILDI
Campbell koşu öncesi, iki haftada ikinci maratonunu koşacağını duyurmuştu ve babasının onuruna, yardıma muhtaç çocuk ve gençler için çalışan The Brathay Trust adlı vakfa bağış toplamak için maratona katılmıştı.
Campbell, 8 Nisan'da da Manchester maratonunu tamamladı.
ÜNLÜ BİR AŞÇIYDI
İngiliz aşçı, Michelin yıldızlı restoranlarda çalışmış, ve 2009 yılında BBC'nin genç şefler yarışmasında ikinci olmuştu.
İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Campbell, İngiltere'den ayrılıp Fransız Alplerinde özel villalarda çalışıyordu. Geçen yıl da Masterchef Profesyoneller'e katılıp yarı finale kadar yükseldi.
"HADİ, NEDEN DENEMİYORSUN?"
Campbell, babasını 18 ay önce kaybetti. Bağış topladığı internet sitesinde babasıyla ilgili şunları yazmıştı:
"Bir buçuk yıl önce hayatımın en zor zamanıydı, babamın ruhu ve enerjisi içimde yaşıyor. Hayatımdaki en ilham verici ve bana 'Hadi, neden denemiyorsun?' diyen kişi babamdır. Biliyorum başarabilirsin dedi ve beni ilk maratonumu koşmaya teşvik etti."
Kaynak: haberinburada
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