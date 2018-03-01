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15. kattan atladı, burnu bile kanamadı

15. KATTAN ATLADI, BURNU BİLE KANAMADI

Çin'de, yarı yıl tatilinde kendisine verilen ödevleri yetiştiremeyip strese giren 12 yaşındaki kız, 15. kattan kendini aşağı bıraktı. İtfaiyenin açtığı balon minder faciayı önledi.

Tarih : 01 Mart 2018, 23:20
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Çin'de 6. sınıf öğrencisi olduğu belirtilen 12 yaşında kız öğrenci, yeni yıl tatili bitmeden önce ödevlerini yetiştiremeyeceğini düşününce 15 katlı bir binanın çatısına çıkıp intihar etmek istedi.

KÜÇÜK ÇİZİKLERLE ATLATTI

Küçük kız olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin binanın altına kurduğu balon minderin üzerine düşünce kurtuldu. Olayda her hangi ciddi bir yara almayan kızın kolunda çizikler oluştu.

Video yayınlanmasından sonra vatandaşlar da öğretmenlerin tatilde bile öğrencilere ödev vermesini eleştirdiler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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