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1,5 Metre Yüksekliğinde! Salyangozu Andıran Kaya Şaşkına Çevirdi

1,5 METRE YÜKSEKLİĞİNDE! SALYANGOZU ANDIRAN KAYA ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Erzurum'da 1,5 metre uzunluğunda salyangoza benzeyen kaya görenleri hayrete düşürdü. Yerliler kayaya salyangoz fosili olabilir deyip uzmanların araştırmasını istedi.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 10:50
Puan Ver : 1,5 Metre Yüksekliğinde! Salyangozu Andıran Kaya Şaşkına Çevirdi(5/10)1

Erzurum'un Oltu ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde salyangozu andıran kaya, dikkat çekiyor.

SALYANGOZA BENZEYEN KAYA, DİKKAT ÇEKİYOR

Kayaaltı Mahallesi'nde 1 metre 40 santim uzunluğunda ve 90 santim yüksekliğindeki kaya, görenleri şaşkına çeviriyor. İlçede yaşayan Rüştü Toprak'ın yoldan geçerken tesadüfen gördüğü kayayı salyangoza benzettiğini söyledi.

İlgisini çeken kayayı arkadaşlarına da gösterdiğini belirten Toprak, "Cetvelle ölçtüğümüzde taşın 1 metre 40 santim uzunluğunda, 90 santim yüksekliğinde ve 20 santim de kalınlığında olduğunu belirledik.

"SALYANGOZ FOSİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Bunun bir salyangoz fosili olduğunu düşünüyoruz. Taşın biran evvel uzmanlar tarafından incelenmesini istiyoruz. Define avcıları bunu görürse taşı parçalar veya sağını solunu eşip buraları köstebek yuvasına çevirirler" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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