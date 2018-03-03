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1,5 milyonluk penguen sürüsü keşfedildi! Uzaydan da görüntülenmişti

1,5 MİLYONLUK PENGUEN SÜRÜSÜ KEŞFEDİLDİ! UZAYDAN DA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Antartika'da, daha önce hiç bilinmeyen 1,5 milyon Adelie penguen sürüsü keşfedildi. Sürünün daha önce de uzaydan görüntülendiği ortaya çıktı.

Tarih : 03 Mart 2018, 03:20
Puan Ver : 1,5 Milyonluk Penguen Sürüsü Keşfedildi! Uzaydan Da Görüntülenmişti(7/10)3

Antartika'da, daha önce hiç bilinmeyen 1,5 milyon Adelie penguen sürüsü keşfedildi.

Bilimsel Raporlar Dergisinde yayımlanan makaleye göre, sayıları azalmakta olan Adelie penguenlerinin daha önce bilinmeyen bir sürüsü bulundu.

TEHLİKE ADALARI'NDA 1,5 MİLYONLUK PENGUEN SÜRÜSÜ KEŞFEDİLDİ

Sayısı 1,5 milyonu bulan penguen sürüsünün, insanların ve iklim değişikliği etkilerinin daha az görüldüğü "Tehlike Adaları"nda keşfedildiği belirtildi.

Araştırmacılar, Tehlike Adaları'nın Antartika'nın kuzeyine çok uzak olması ve kalın buzullarla kaplı olması nedeniyle, penguenlerin kendilerini korumada başarılı olduklarını ifade etti.

Yeni keşfin, Antartika'daki Adelie penguen sürüleri arasındaki en büyük sürü olduğu kaydedildi.

2014 YILINDA UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

New York'taki Stony Brook Üniversitesinden ekoloji uzmanı Heather Lynch, penguen sürüsü ile ilgili ilk belirtileri 2014 yılında tespit ettiklerini belirterek, "2014 yılında uzaydan aldığımız görüntülerde penguen dışkılarına rastlamıştık ancak bunun yanlış olabileceğini düşünmüştüm. Fakat daha sonraki araştırmalarda daha önce hiç görülmemiş devasa bir penguen grubunu keşfettik." ifadelerini kullandı.

2014 yılında uzaydan görüntülenecek kadar büyük dışkı görüntülerine rastlanması, araştırmacıların bölgede araştırmalara yönelmesine neden olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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