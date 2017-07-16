New York'taki Times Meydanı'nda 15 Temmuz şehitleri anıldı. Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Katılımcılar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz afişlerinin yasaklandığı ABD'de Türkler 15 Temmuz için sokaklara döküldü. ABD'nin simge meydanı New York'taki Times Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tören düzenlendi.

Cihannüma USA derneği tarafından organize edilen törene, ABD'deki Türk toplumunun yanı sıra bazı Müslüman ülkelerin temsilcileri de katıldı.

KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Katılımcılar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Darbe girişimine ilişkin fotoğraflar ve Türk bayrakları taşıyan göstericiler, Times Meydanı'ndaki bir köşeye de şehitler anısına karanfiller bıraktı.

Törende konuşan Cihannüma USA Başkanı Levent Ali Yıldız, Türk demokrasisini savunmak üzere bir yılın ardından yine Times Meydanı'nda buluştuklarını söyledi.

"GÜLEN TESLİM EDİLSİN"

"Türk Amerikan toplumu olarak tam bir sene önce bu saatlerde buradaydık." diyen Yıldız, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in bir an önce Türk adaletine teslim edilmesi için ABD halkı ve hükümetine çağrıda bulunduklarını söyledi.

Meydanda, darbe girişimi ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan 5 bin bildiri ve şehitler için karanfil dağıttıklarını kaydeden Yıldız, "Karanfiller şehitlerimize sunduğumuz sevgimizin timsali. Onların ölmediğini, kalbimizde yaşadıklarını göstermek istedik." dedi.

Somali, Suudi Arabistan, Bosna Hersek, Karadağ gibi ülkelerden destek için törene katılanlar olduğunu ifade eden Yıldız, katılımcıların çoğunun çocuklarıyla törene geldiklerini ve gelecek nesillere 15 Temmuz ruhunu aşılamak istediklerini belirtti.

"FETÖ 20 YILDIR ABD'DE YATIRIM YAPIYOR"

FETÖ'nün 20 yıldır ABD'de yatırım yaptığına dikkati çeken Yıldız, kendilerinin ise doğruları Amerikan toplumuna anlatmak için faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi.

Amerikan toplumuna da mesaj gönderen Yıldız, Fetullah Gülen'in 18 yıldır ABD'de yaşadığını hatırlatarak, "ABD'den Fetullah Gülen'i bir an evvel yüce Türk yargısına teslim etmesini ve müttefikliğin gereğince davranmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bu darbe girişiminden gerekli derslerin alınması gerektiğini de vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu yaşadığımız olumsuz gelişmeden inşallah gerekli dersleri çıkarırız. Bir daha asla hain darbecilerin 'yatakta basılıp şafakta asılacaklar.' diye hayaller kurmalarına müsade etmeyiz. Türk halkı bir daha 15 Temmuz gibi bir faciayı yaşamaz diye ümit ediyorum."

"SONUNDA TAYYİP ERDOĞAN KAZANDI DİYE SEVİNDİM"

Törene annesiyle katılan kimyager Esra Keşci, darbe girişimini ilk duyduğunda inanamadığını söyleyerek, "İnanılmaz bir olaydı. Gerçekleşmemiş olması çok büyük bir başarı. İnsanların hayatlarını feda ederek bunu önlemeleri çok önemli. Türkiye'de yaşananları eskiden çok takip etmezdim ama o tarihten beri artık her gün haberleri dinliyorum." dedi.

Bazı ülkelerin Türkiye'de yaşananlara kayıtsız kalmasını eleştiren Keşci, bu ülkelerin de olayları anlamasını umduğunu söyledi.

"HALKA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Anne Ayşe Keşci, "Ben çok üzüldüm. Sonunda Tayyip Erdoğan kazandı diye çok sevindim. 'Şükür Türkiye kurtardı.' dedim. Halk sokağa çıktı, çıkmasaydı kurtaramazdı. Halka çok teşekkür ediyorum onlar sayesinde yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya'dan ABD'deki torunlarını ziyarete gelen Mehmet Gökdemir de Türk toplumunun ABD'deki birlik beraberliğinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Allah memleketimize bir daha böyle darbeleri yaşatmasın. Birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

ABD AFİŞLERİ YASAKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı'nın hazırladığı ve çok konuşulan 15 Temmuz afişlerine yasak gelmişti.. ABD'nin Washington kentinde Metro İşletmeleri tramvay ve metro duraklarına 15 Temmuz darbe girişimini konu alan afişlerin asılmasına izin verilmemişti.

Kaynak: haberinburada