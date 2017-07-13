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15 Temmuz darbe girişimi raporu Meclis'e sunuldu

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ RAPORU MECLİS'E SUNULDU

15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Rapor muhalefet şerhleriyle birlikte bin 100 sayfadan oluşuyor. Komisyon Başkanı Petek, "FETÖ'nün ipliğini pazara çıkardık" dedi.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 03:20
Puan Ver : 15 Temmuz Darbe Girişimi Raporu Meclis'e Sunuldu(5/10)1

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu. Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek ile bazı komisyon üyelerini makamında kabul eden Kahraman, yapılanın tarihe ışık tutacak nitelikte başarılı bir çalışma olduğunu söyledi.

"4.5 AY BOYUNCA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN BİLGİSİNE BAŞVURDUK"

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, "Aralıksız olarak 4.5 aylık süre içerisinde bilgisine başvurdukları isimlerle ve vatandaşların mücadelesine sahne olan, şehit verilen yerlerde tespitlerde bulunduk. Ayrıca bütün bakanlıklarımızdan, MİT'ten, Genelkurmay Başkanlığından, MASAK'dan ve diğer kamu kurumlarından ve Adalet Bakanlığı aracılığıyla mahkemelerimizden çok sayıda mahkemelerce kabul edilmiş iddianameler, ekleri olmak üzere çok sayıda bilgi ve belgeyi komisyon bünyesinde arşivlere kazandırmış olduk." dedi.

"FETÖ'NÜN İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARDIK"

Toplanan bilgi ve belgeler ile bilgisine başvurdukları konunun uzmanlarının 15 Temmuz darbe girişimini ve bu girişimi gerçekleştiren hain FETÖ'nün ve onun sözde elebaşını tüm yönleriyle ortaya çıkaran bir çalışmanın ortaya çıktığının altını çizen Petek, "Tabiri yerindeyse FETÖ'nün ipliğini pazara çıkardık. TBMM'nin bize verdiği yetkiyle bu durumu tarafsız, objektif şekilde ortaya koymanın huzuru içerisindeyiz. Uluslararası camiada en doğru ve gerçekçi biçimde 15 Temmuz darbe girişimini aydınlatacak rapor elimizdedir." diye konuştu.

YAZICIOĞLU'NUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ DE RAPORA GİRDİ

Raporda Büyük Birlik Partisi eski Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili bir bölüm olduğu ve Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardında FETÖ'nün parmağı olduğu iddialarının güçlendiği ifade edildi.

FETÖ'NÜN KASETLERLE SİYASETE MÜDAHALESİ DE RAPORDA

FETÖ'nün siyasete etkisi bölümünde ise Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi kaset konularının da yer aldığı kaydedildi.

RAPOR 26 MAYIS'TA AÇIKLANMIŞTI

Komisyon, 15 Temmuz Darbe girişimine ilişkin hazırlamış olduğu raporu 26 Mayıs 2017'de açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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