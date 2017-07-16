15 TEMMUZ DESTANI MECLİS DUVARLARINDA YENİDEN CANLANDI
15 Temmuz'da darbeci hainlerin bombaladığı TBMM'de düzenlenen şehitleri anma etkilinğinde hazılanan ışıklı video gösterisi izleyenlere adeta ihanet gecesini yeniden yaşattı. Bir o kadar da milletin yazdığı destanı gözler önüne serdi.
DARBE GİRİŞİMİ ÖZET HALİNDE CANLANDIRILDI
Işık yansımalarıyla Meclis'in darbeciler tarafından bombalanmasının yanısıra darbe girişimi özet halinde canlandırıldı.
PROTOKOL ÜYELERİ YAN YANA İZLEDİ
Gösterimi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meslis Başkanı İsmail Kahraman, MHP Lideri Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Akar'ında aralarında bulunduğu yüksek protokol üyeleri yan yana izledi.
Kaynak: haberinburada
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