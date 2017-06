Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. 15 Temmuz'un yıldönümünün yaklaştığını hatırlatan Kalın, bir haftalık bir anma programının planlandığını bunun ise 10-16 Temmuz tarihleri arasında olacağını açıkladı.







Katar krizi konusunda Türkiye'nin temaslarının süreceğinin altını çizen Kalın, Irak'taki referandum kararı için de henüz bir yaptırımın söz konusu olmayacağını belirtti.







Kalın'ın konuşmasından satır başları;







KATAR KRİZİ







"Yoğun telefon diplomasisi bu hafta da devam edecek. Bizim hem Katar hem Suudi Arabistan ile yaptığımız temaslar çerçevesinde öncelikli hedefimiz bu sorunun çözülmesi. Burada Suudi Arabistan'ın da önemli bir aktör olduğunu söylemeliyim. Bu çerçevede bu krizin bir an önce çözülmesi için biz de imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu çerçevede Katar'da özellikle insanların günlük hayatını etkileyen bir takım tedbirler alınması için bizde de STK'lar, çeşitli kurumlarımız harekete geçti. Katar'da Türk askeri üssünün kurulması için bir süreç de onaylandı. Bu üssün amacı güvenlik sağlamaktır. Askeri faaliyet içerisinde bulunmak değildir. İlk anlaşma nisan 2016'da imzalanmıştı."







IRAK REFERANDUMU







"Irak'ta referandum kararı... Dün sayın Cumhurbaşkanımız da bunu doğru bir çerçeveye oturtarak ifade ettiler. Irak'ın toprak bütünlüğüne aykırı bir girişim olacaktır. Referandumun aynı zamanda Kerkük'te yapılacak olması bizim için ayrıca soru işareti. Bir diğer önemli konu da, referandum kararının bir an önce iptal edilmesi."







MUSUL OPERASYONU







"DEAŞ sonrası Musul'un yeniden inşası konusunda Türkiye elinden geleni yapmaya hazırdır. Operasyonlar sonrası yıkıma uğrayan şehirlerde yeniden inşa sürecinde biz de hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz."







SURİYE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİ







"Suriye'de ateşkes süreci yeni bir döneme girdi. Bir mutabakat sağlandı. Bunun askeri modeliteleri çalışılıyor. Çatışmasızlık bölgeleri önemli bir adımdır. Rejimin sahada çıkarttığı zorlukların farkındayız. Bu noktada özellikle Rusya ve İran'a da rejim yönünde daha fazla baskı yapmaları gerektiği konusunda çağrılarımız da devam ediyor."







RAKKA OPERASYONU







"Biz de sayın Cumhurbaşkanımızın güzel formülasyonu ile "hayırlı olsun" dedik. Onları Rakka'da kendi başlarına bıraktık. Daha önce bize ifade edilen YPG-PYD unsularının gittikleri yerlerden çekileceği açıklamalarının doğru olmadığını gördük. Benzer durumların başka yerlerde de yaşandığını biliyoruz. İkinci konu da, YPG-PYD unsurlarına verilen silahların bize karşı kullanılmayacağına dair güvenceler. Türkiye'nin ulusal çıkarlarını tehdit eden bir durum söz konusu olduğunda Türkiye gerekli adımları atar. Türkiye kendi ulusal çıkarlarını koruyacak adımları, tereddütsüz biçimde atar."







FETÖ DAVALARI







"FETÖ davaları devam ediyor. Bu davaların yakından takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Hala, bunun bir kontrollü darbe olduğu ifadelerinin kullanıldığını görüyoruz. Bu iddiaların dile getirilmesi ancak bu darbeyi yapanların ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir. Türk adaleti bu konuda en doğru kararı en hızlı şekilde verecek. Bu zanlılar mutlaka ve mutlaka cezalarını çekeceklerdir. Türkiye'nin de nefesini her yerde hissetmeye devam edecekler. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın."







EKONOMİK GELİŞMELER







"Borsa İstanbul 100 Endeksi'nde de rekor kırılarak 100 bin puanın üzerine çıkıldı. Bunlar Türk ekonomisinin bünyesinin aslında ne kadar sağlam olduğunu göstermektedir. Bizim buradan da çağrımız kredi derecelendirme kuruluşlarının bu gerçekleri raporlarına yansıtmalıdır."







UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE







"Terörün başlıca finansman kaynaklarından birisi olarak uyuşturucu kullanılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda talimat vererek çok yakından takip edilmesini tedbirlerinin alınmasısı istemişlerdir. Bakanlıklarımız çok kapsamlı bir çalışma başlattılar. Bu konuda amaç gençlerimizin zehirlenmesine izin vermemektir. Bu çerçevede ailelerin de üzerine sorumluluk düşmektedir. Böylece uyuşturucu ile mücadelede kolektif başarıyı yakalama imkanımız olsun."







15 TEMMUZ İÇİN BİR HAFTALIK ANMA FAALİYETLERİ







"15 Temmuz'un sene-i devriyesi yaklaşıyor. 15 Temmuz ile ilgili bir takım anma faaliyetleri planlanmaktadır. Bir hafta boyunca yapılması planlanıyor. 10-16 Temmuz tarihleri arasında. Bu konu ile ilgili yurt dışında da çalışmalar yapılacak. İstanbul ve Ankara anıtlar yapılmakta, açılış da Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile gerçekleştirilecek."







