15 TEMMUZ İÇİN 'YERİM DESTANINIZI' DİYEN GAZETECİ YELİZ KORAY'A 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI
İzmit'te, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak, 'Yerim destanınızı' başlıklı köşe yazısı nedeniyle yargılanan Yeliz Koray, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmit'te, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak, 'Yerim destanınızı' başlıklı köşe yazısı nedeniyle yargılanan Yeliz Koray, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yeliz Koray'ın cezası ertelendi.
BEĞENİLERİN YANI SIRA TEPKİLER DE GÖRDÜ
İzmit'te, daha önce yerel bir derginin ve internet sitesinin yazı işleri müdürlüğünü yapan Yeliz Koray'ın, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak 'Yerim destanınızı' başlıklı köşe yazısı geçen yıl Temmuz ayında internet sitesinde yayımlandı. Yeliz Koray'ın köşe yazısı birçok internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayımlanırken, beğenilerin yanı sıra tepkiler de gördü.
ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI
Şikayet üzerine gözaltına alınan Yeliz Koray, adliyeye sevk edildi. Yeliz Koray adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
1 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan hakkında dava açılan Yeliz Koray, bugün Kocaeli 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Yeliz Koray'ı 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Yeliz Koray'ın cezası, sabıkasının olmaması nedeniyle ertelendi.
Kaynak: haberinburada
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