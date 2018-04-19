15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi ile ilgili davada karar verildi. 18 sanığın tamamını darbeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: haberinburada