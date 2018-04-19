15 TEMMUZ KAHRAMANI HALİSDEMİR DAVASINDA KARAR ÇIKTI!
15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi ile ilgili davada karar verildi. 18 sanığın tamamını darbeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: haberinburada
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