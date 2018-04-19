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15 TEMMUZ KAHRAMANI HALİSDEMİR DAVASINDA KARAR ÇIKTI!


15 Temmuz kahramanı Halisdemir davasında karar çıktı!
Tarih : 19 Nisan 2018, 10:30
Puan Ver : 15 Temmuz Kahramanı Halisdemir Davasında Karar Çıktı!(9/10)5

15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi ile ilgili davada karar verildi. 18 sanığın tamamını darbeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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