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15 Temmuz Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı; Köprü Trafiğe Kapatıldı

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ'NDE ŞÜPHELİ PAKET ALARMI; KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Bomba alarmı veren polis köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Tarih : 29 Kasım 2017, 23:40
Puan Ver : 15 Temmuz Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı; Köprü Trafiğe Kapatıldı(5/10)1

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Köprü çift yönlü olarak kapatıldı. Uzman ekiplerin kontrol ettiği çantadan herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı. Çantanın alınmasıyla köprü 20 dakikanın ardından açıldı.

ORTA ŞERİTTE BİR ÇANTA OLDUĞU İHBARI YAPILDI

Alınan bilgiye göre, Avrupa Yakası'ndan Anadolu istikametinde seyir halindeki bir sürücü, saat 22.04 sıralarında köprü üzerinde, orta şeritte, bir çanta görüp polise bildirdi.

KÖPRÜ ÇİFT YÖNLÜ OLARAK KAPATILDI

Köprü Koruma polisleri, köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Ardından şüpheli çantanın bulunduğu alan şerit çekilerek güvenlik altına alındı. Köprünün kapatılması nedeniyle, köprü girişlerinde, her iki yönde trafik durdu.

ÇANTA BOŞ ÇIKTI

Çağrılan bomba imha uzmanlarının kontrol ettiği çantadan herhangi bir şüpheli duruma rastlamadı. Çantanın alınmasıyla 20 dakikanın ardından köprü açıldı.

YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Ancak yaşanan olay nedeniyle çift taraflı olarak yoğun trafik oluştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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