15 TEMMUZ ŞEHİTLER ABİDESİ BUGÜN AÇILIYOR! İŞTE ABİDENİN ÖZELLİKLERİ
Aylardır yapımı devam eden 15 Temmuz Şehitler Anıtı, hain darbe girişiminin yıl dönümünde yani bugün açılıyor.
BEŞGEN FORMUYLA KENETLENME VURGUSU
Mimar Hilmi Şenalp tarafından yapılan anıtın hüsnü hat yazılarını Hattat Hüseyin Kutlu yazdı. Beşgen formda tasarlanan 15 Temmuz anıtı, "kenetlenme"ye vurgu yapıyor. Şehitlerin adı, levhalar üzerinde sıralı olarak yer alıyor. Anıtın çevresine her bir şehid için bir selvi ağacı ve bir gül dikildi.
KUBBE, ŞEHİTLERİN ÖLÜMSÜZLÜĞÜNE VURGU YAPIYOR
Anıtın kubbesinde Hattat Hüseyin Kutlu'nun "hüveş-şehid" yazısı yer almakta. Kubbe, sonsuzluğu ve şehitlerin ölümsüzlüğünü vurguluyor.
ANITIN ÜZERİNDE AYET YAZILI
İsimlerin bulunduğu kemerlerde iki daire içerisinde, birinde Bakara 154. Ayeti olan; "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız", diğerinde ise "Hazihi Cennâtü Adnin, fedhulûha halidîyn." -"Şu Adin cennetleridir. Ebediyen giriniz oraya" ibaresi yazılmıştır.
5 DEFA HÜVEŞ ŞEHİD YAZIYOR
Kemerlerin birinde köprüye bakan dış tarafta, ay yıldız içinde Kelime-i Tevhid yazılı. Kubbenin tepesinde 5 defa tekrar edilmiş şekilde "Hüveş Şehid" yazısı yer almıştır. BİKSAD derneğinin kurucusu olan Hattat Hüseyin Kutlu, Esma-i Hüsna'dan özellikle şehid ismini seçtiklerini belirtti. Kelime-i Tevhid dışındaki hüsnü hat yazılarının tümü celi sülüs formunda yazılmıştır.
Kaynak: haberinburada
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