15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE KUDÜS PANKARTI ASILDI, 5 KİŞİ GÖZALTINDA
Yedi Hilal Derneği tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Kudüs Müslüman Toprağıdır" pankartı asıldı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Yedi Hilal Derneği tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Kudüs Müslüman Toprağıdır" pankartı asıldı.
ABD Başkanı Trump'ın Küdüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından tüm ülkede başlayan protesto gösterileri sürüyor. Yedi Hilal Derneği tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen etkinlikte köprüye 18 metre uzunluğunda "Kudüs Müslüman Toprağıdır" yazılı pankart asıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsüne, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için pankart asan 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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