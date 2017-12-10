Bakan Resmen Duyurdu: Hal Yasası, Gıda Komitesinden Geçti
Kaza Yapan Burak'la İlgili İlk Açıklama Geldi
Ankara'da Polisleri Bile Şaşırtan Düzenekle Akaryakıt Hırsızlığı
Apple, Popüler Müzik Uygulaması Shazam'ı Satın Alıyor
Osmanlıspor, Alanyaspor'u 3 Penaltı Golüyle 3-0 Yendi
Türkiye'nin Bağdat'taki Sıra Dışı Büyükelçisi
Firari Fetö'cüden Skandal Kudüs Paylaşımı: Protesto Eden Türkleri Abd'ye Şikayet Etti
Erdoğan'dan Trump'a Manidar Kudüs Çıkışı: Tek Başına Emlak Mı Alıp Satıyorsun
Netenyahu, Kudüs Kararını Eleştiren Avrupa Ülkelerini İkiyüzlülükle Suçladı
Erdoğan: Ankara-Sivas Yht Projesinde Gecikmeye Neden Olanlardan Hasap Soracağım
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Kudüs Pankartı Asıldı, 5 Kişi Gözaltında
Burak Yılmaz'ın Kaza Yaptığı Araç, Fatih Terim'in Damadının Çıktı
Gs Maçında Büyük Ayıp! Bu Mutlu Tablo Bozuldu
İstanbul-Sivas Arası 5 Saate Düşecek
Şampiyon Olan Milli Sporcu, Rakibinin Babasından Dayak Yedi
Toyota, Sakarya'daki Fabrikasında Üretim Ve İhracat Rekoru Kırdı
Burak Yılmaz'ın Aracı, Takla Atarak Park Halindeki Cipe Çarptı
Arkadaşlarına Sıra Dayağı Atan Öğrenci, Şimdi Dünya Üçüncüsü Oldu
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Tartışma Yaratacak Sözler: Sen Bittin
Sokak Ortasında Kurşun Yağmuruna Tutulan Kadın Öldü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Kudüs pankartı asıldı, 5 kişi gözaltında

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE KUDÜS PANKARTI ASILDI, 5 KİŞİ GÖZALTINDA

Yedi Hilal Derneği tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Kudüs Müslüman Toprağıdır" pankartı asıldı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 10 Aralık 2017, 17:30
Puan Ver : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Kudüs Pankartı Asıldı, 5 Kişi Gözaltında(9/10)5

Yedi Hilal Derneği tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Kudüs Müslüman Toprağıdır" pankartı asıldı.

ABD Başkanı Trump'ın Küdüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından tüm ülkede başlayan protesto gösterileri sürüyor. Yedi Hilal Derneği tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen etkinlikte köprüye 18 metre uzunluğunda "Kudüs Müslüman Toprağıdır" yazılı pankart asıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsüne, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için pankart asan 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 15  Temmuz  Şehitler  Köprüsü  Ne  Kudüs  Pankartı  Asıldı  5  Kişi  Gözaltında  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER