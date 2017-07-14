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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Kapanış Saati Değişti
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Kapanış Saati Değişti

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NÜN KAPANIŞ SAATİ DEĞİŞTİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın saat 12.00'de çift yönlü trafiğe kapatılacak. Köprünün 02.00'de kapatılacağı duyurulmuştu ancak mağduriyetler nedeniyle saat değişti.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 14:20
Puan Ver : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Kapanış Saati Değişti(8/10)4

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapanış saati 12.00 olarak güncellendi.

12.00'DE KAPATILACAK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün anma etkinleri nedeniyle bu gece 02.00'da kapatılacağı duyurulmuştu. Konuyla ilgili yapılan yeni açıklamada köprünün yarın (15 Temmuz 2017) saat 12.00'dan itibaren kapatılacağı bildirildi.

KAPANACAK YOLLAR İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde açıklandı :

- O-1 Güney Otoyolu Esentepe otobüs duraklarından kapatılarak trafik akışı Büyükdere Caddesi'ne ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilmek suretiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne trafik akışı verilmeyecek.

Alternatif: Avrupa yakasından Anadolu yakası istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri, Sarıyer-Levent ayrımından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve Beşiktaş ayrımlarından sahil yolunu takip ederek Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

- Kuzey transit yoldan gelen trafik akışı, TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir yanyola verilecek, yanyola verilen trafik akışı Ataşehir ayrımlarına yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik akışı verilmeyecek.

Alternatif: Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü - Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

- D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy Uzunçayır istikametinden gelen trafik akışı güney Çamlıca TEM bağlantı yolu (Sabiha Gökçen Havalimanı Ayrımları)'na yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne trafik akışı verilmeyecek.

Alternatif: Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

- Kısıklı Caddesi'nden (Altunizade Köprüsü üzerinden) D-100 kuzey ve güneye katılım kapatılacak.

Alternatif: Kısıklı Caddesi - Nuhkuyusu Caddesi - D100

- Mahir İz Caddesi - Altunizade Köprüsü Girişi - Kısıklı istikameti kapatılacak.

Alternatif: D-100 güney yolu

- Tophanelioğlu Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kavşağından tünel istikameti D-100 kuzey katılımı kapatılacak.

Alternatif: D-100 güney yol

- Şile yolu Libadiye Kavşağı'ndan Vecdi diker Tüneli istikameti kapatılacak.

Alternatif: Libadiye Kavşağı

- Üsküdar Oymacı Sokak ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.

Alternatif: Oymacı Sokak - Kısıklı Caddesi

- Üsküdar Gümüşyolu Caddesi ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.

Alternatif: İcadiye Bağlarbaşı Caddesi - Kısıklı Caddesi

- Beylerbeyi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey katılımı kapatılacak.

Alternatif: Üsküdar sahilyolu - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

- Batı Ataşehir Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacak.

Alternatif: Çevreyolu güney yol - TEM Otoyolu

- D-100 kuzey yol Altunizade Köprüsü'ne katılım Millet Parkı istikameti kapatılacak.

Alternatif: Kısıklı Caddesi

- Alemdağ Caddesi ile Ferah Caddesi kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacak.

Alternatif: Alemdağ Caddesi - Bosna Bulvarı - Sütçü İmam Caddesi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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