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15 Temmuz Soruşturmasında Bakan Faruk Çelik'i Ele Geçirme Planının Yazışmaları Çıktı
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15 Temmuz Soruşturmasında Bakan Faruk Çelik'i Ele Geçirme Planının Yazışmaları Çıktı

15 TEMMUZ SORUŞTURMASINDA BAKAN FARUK ÇELİK'İ ELE GEÇİRME PLANININ YAZIŞMALARI ÇIKTI

15 Temmuz soruşturmasında, bakanlıkta görevli iki üst düzey ismin darbe girişimi gecesi yaptıkları yazışmalarda, Bakan Çelik'i ele geçirmeyi planladıkları ortaya çıktı. Yazışmalar, tutuklu olan eski polisin telefonundan çıktı.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 13:30
Puan Ver : 15 Temmuz Soruşturmasında Bakan Faruk Çelik'i Ele Geçirme Planının Yazışmaları Çıktı(9/10)5

Samsun'da 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturmalar kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevli iki üst düzey ismin darbe girişimi gecesi yaptıkları yazışmalar da ele geçirildi. Yazışmayı yapanlardan birinin bakanlık müşavirlerinden biri olduğu iddia edildi.

BAKAN ÇELİK'İ ELE GEÇİRMEYİ PLANLAMIŞLAR

Yazışmalarda Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i ele geçirmeyi planladıkları anlaşılan darbeciler, bakanın yerini tespit ettikten sonra yanındaki korumaların durumunu soruyor. Darbecilerden biri 'Üç tanesi bizden' cevabını veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öldürülüp öldürülmediğini soran darbeci, diğer darbeciden 'Abiler öldürüleceğini söylediler' cevabını alıyor.

ESKİ POLİSİN TELEFONDAN ÇIKTI

Samsun'da 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanan eski polis memuru Y.A'nın telefonunun Emniyet tarafından yapılan dijital incelemesi neticesinde darbe gecesi yapılan Whatsapp görüşmelerinin kayıtlarına ve bazı yazışmalara ait fotoğraflara ulaşıldı. Fotoğraftaki kayıtlardan birinde o akşam ele geçirilmeye çalışılan Bakan Faruk Çelik'e yönelik eylem planları da var. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturma dosyasına giren kayıtların detayları darbecilerin o akşam ne kadar gözü dönmüş bir şekilde hareket ettiğini de gösteriyor.

"KORUMALARIN 3 TANESİ BİZDEN"

15 Temmuz akşamı darbe girişiminin hemen başında, saat 21.03'te başlayan yazışma şöyle:

X: 'Ben yakındayım ama bakan burada değil!'

Y: 'Haberim var, yerini öğrendik.

X: 'Korumalar nasıl olacak?'

Y: 'Üç tanesi bizden...'

X: 'Abi emin misin, bak ses seda yok, boşa düşmeyelim'

Y: 'Bundan sonra bana 'bakanım' de :)

X: 'Tamam sayın bakanım, bu Faruk p..inden kurtulalım yeter. (Cumhurbaşkanı) Kesin öldü mü?

Y: 'Abiler öldürüleceğini söylediler...'

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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