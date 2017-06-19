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15 temmuz zafer anıtı'nın yapımı havadan görüntülendi

15 TEMMUZ ZAFER ANITI'NIN YAPIMI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, darbecilere karşı en çok mücadelenin yaşandığı alanlardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası çıkışına inşa edilen ‘15 Temmuz Şehitleri Zafer Anıtı'nın yapımı hız kesmeden devam ediyor.

Tarih : 19 Haziran 2017, 10:23
Puan Ver : 15 Temmuz Zafer Anıtı'nın Yapımı Havadan Görüntülendi(10/10)7


15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, darbecilere karşı en çok mücadelenin yaşandığı alanlardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası çıkışına inşa edilen ‘15 Temmuz Şehitleri Zafer Anıtı'nın yapımı hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulunduğu anıtın, hain darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Kubbe şeklinde tasarlanan anıtın yapım aşaması İHA tarafından drone ile havadan görüntülendi. İstanbul'da darbecilere karşı direnirken şehit düşen toplam 94 şehidin isimlerinin yer alacağı anıt, kubbe şeklinde bir tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

  "Korkaklar zafer takı dikemez, onu yiğitler diker"

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ekim ayında Rize'de gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu: "Korkaklar zafer takı dikemez, onu yiğitler diker. İşte onu sizler diktiniz, dikiyorsunuz. Zafer anıtlarını Allah'ın izniyle bu millet dikti. Şimdi biz bir zafer anıtını inşallah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışına dikeceğiz. Oraya inşallah şehitlerimizin ismini yazacağız. Aynı şekilde bir tanesini de Ankara'ya dikeceğiz. Oraya da şehitlerimizin isimlerini yazacağız ve böylece unutturmayacağız"



 



kaynak:milliyet








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