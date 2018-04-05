15 Temmuz 2017'de İstanbul Boğazı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ın cesedi bulundu.

15 TEMMUZ'DA AKINTIYA KAPILARAK KAYBOLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da İstanbul Boğaız'nda denize giren 17 yaşındaki Furkan Yıldırım akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

DENİZDEN AYNI ŞORTLU BİR CESET ÇIKARILDI

Furkan'ı bulabilmek için yapılan çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir gemi de destek vermişti. Önceki gün Boğaz'dan bir ceset çıkarıldı. Cesetteki şortun Furkan Yıldırım'ın kaybolduğu gün üzerindeki şortla benzerlik göstermesi üzerine aileye haber verildi.

DNA TESTİ YAPILACAK

Adli Tıp Kurumu'na götürülen cesede DNA testi yapıldı. Kesin sonucun yarın çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada