15 TEMMUZ'DA BOĞAZ'DA AKINTIYA KAPILIP KAYBOLAN FURKAN'IN CESEDİ 262 GÜN SONRA BULUNDU
15 Temmuz'da İstanbul Boğazı'na atladıktan sonra akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ın cesedi, 262 gün sonra bulundu.
15 Temmuz 2017'de İstanbul Boğazı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ın cesedi bulundu.
15 TEMMUZ'DA AKINTIYA KAPILARAK KAYBOLMUŞTU
Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da İstanbul Boğaız'nda denize giren 17 yaşındaki Furkan Yıldırım akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
DENİZDEN AYNI ŞORTLU BİR CESET ÇIKARILDI
Furkan'ı bulabilmek için yapılan çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir gemi de destek vermişti. Önceki gün Boğaz'dan bir ceset çıkarıldı. Cesetteki şortun Furkan Yıldırım'ın kaybolduğu gün üzerindeki şortla benzerlik göstermesi üzerine aileye haber verildi.
DNA TESTİ YAPILACAK
Adli Tıp Kurumu'na götürülen cesede DNA testi yapıldı. Kesin sonucun yarın çıkacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Klıçdaroğlu: Sanatçılarla İlgili Söylediklerimin Arkasındayım, Az Bile Söyledim
- Köylü Akkuyu'dan Memnun: Bize 100. Yıl Piyangosu Vurdu
- Düşen Jette Can Vermişti! Nişanlısı, Aslı'yı Koluna Kazıtttı
- Almanya'dan Fetö İtirafı! Geç Anladık, Darbe Girişiminden Kim Sorumluysa Cezalandırılmalı
- Kayınbiraderi Tecavüz Etmişti! Mağdur Kadın Kızı İçin Feryat Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Roma Resmen Açıkladı! İşte Cengiz'i İtalyan Devine Öneren İsim
- Pfdk; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Ve Trabzonspor'a Para Cezası Verdi
- Hollanda Ekibi Ajax, Stadının Adını Johan Cruyff Arena Olarak Değiştiriyor
- Liverpool'a İmza Atmayan Emre, Yeni Takımını Buldu
- Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupasında Kazanacağı Ücret Belli Oldu
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Konvoyuna Orta Parmak Gösterip İşten Çıkarıldı, Eski Şirketine Dava Açtı
- Yol Ortasında İlişkiye Giren Çift, Üzerilerine Gelen Aracı Fark Etmeyince Feci Şekilde Can Verdi
- Çocuklar Evdeyken Uyuşturucu Parası İçin Sevgilisini Pazarladı!
- Abd'de F-16 Uçağı Düştü!
- Emlak Kralınının Cenazesini Mücevherle Donatıp Yaktılar!
Bu Haberle İlgili Yorumlar