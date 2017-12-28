Turgut Özal zamanında yapılan ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hasar gördüğü için ibadete kapatılan TBMM Camii'nin taşınması için proje hazırlanıyor.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında bitişiğindeki eski halkla ilişkiler binasının hasar görmesinden kaynaklı yıkılacağı yönünde söylentilerin çıktığı TBMM'nin bahçesinde yer alan caminin akıbeti belli oldu. Cami için Bilim Kurulu'nun vereceği karar doğrultusunda uygun bir noktaya taşınmasına yönelik plan hazırlanıyor. Taşınma işlemi sırasında camiye herhangi bir zarar verilmemesine dikkat edilecek. Öte yandan yine TBMM içinde yer alan eski halkla ilişkiler binasının arazisine ne yapılacağı da belli oldu. Mühendislerden oluşan heyetin bina ile ilgili raporu doğrultusunda yıkımı gerçekleştirilen eski Halkla İlşkiler Binası'nın yerine Meclis'in ihtiyaçlarını karşılayacak bina inşa edilecek.

AKIBETİ BELLİ OLDU

15 Temmuz darbe girişimi esnasında hasar gören TBMM Eski Halkla İlişkiler Binası'nın hasar görüp yıkımına başlanılması ile binanın A ve B Blokları'nın hemen yanında yer almasından kaynaklı risk teşkil ettiği için ibadete kapatılan ve tartışmalara neden olan "yıkılacak" iddiaları ile gündeme gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki caminin akıbeti belli oldu.

DANIŞTAY: KÜLTÜREL VE SANATSAL BİR YÖNÜ YOK!

Danıştay tarafından oy birliği ile verilen kararda

TBMM Camii'nin kültürel ve sanatsal bir yönünün bulunmadığına dikkat çekildi. Danıştay raporu ile caminin iddia edildiği gibi tarihi bir yapı olmadığının da altı çizildi.

33 YIL SONRA TAŞINACAK

Danıştay'ın kararı sonrasında ünlü mimar Berhuz Çinici ile ailesinin tasarlayıp 1984'te hizmete açılan avlusu ile birlikte toplam 6 bin 400 metrekare alana sahip, belli bir kısmı toprağa gömülü caminin taşınmasına karar verildi.

TAŞIMA PROJESİ HAZIR

Taşınma işlemi Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda uygun bir yere yapılacak. Camiye her hangi bir zarar gelmemesi için projede hazırlandı. Hazırlanan proje kapsamında Türkiye Büyük Millet Camisinin yakında taşınması bekleniyor.

ESKİ HALKLA İLİŞKİLER BİNASI ARAZİSİ

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminde ağır hasar alan ve yıkımına karar verilen Eski Halkla İlişkiler Binası'nın yerine ne yapılacağına ilişkin de proje de hazırlanıyor. Hazırlanacak projede yıkılan binanın yerine TBMM'nin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir bina inşa edilmesi öngörülüyor.

ACİL TOPLANTI SALONU YAPILACAK

Ana binaya uygun şekilde inşa edilmesi planlanan yeni binada Genel Kurul'un acil toplanabileceği ikinci bir Meclis salonu daha olacak. Salonun yanı sıra projede sığınak, sağlık odası, su deposu, erzak depoları, basın ve yaşam odalarının da olması planlanıyor. Proje Başkanlık Divanı'nda görüşüldükten sonra hayata geçirilecek.

KAPASİTESİ YÜKSEK YENİ CAMİ

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, tartışmaların yaşandığı dönemde cami ile ilgili "Artacak milletvekilli sayısına uygun olarak, gelecek dönemde yeni çalışmalar yapılacağı muhakkaktır. Bu arada külliye içinde rahmetli Başbakan Turgut Özal zamanında yapılan cami ise günümüz şartlarına uygun şekilde yeniden inşa edilecektir." demişti. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada