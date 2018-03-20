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15 Temmuz'da İstanbul'u işgal edeceklerdi, ceza yağdı!

15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'U İŞGAL EDECEKLERDİ, CEZA YAĞDI!

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'a gitmek için hazırlık yapan 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanına ağırlaştılmış müebbet, aynı davada yargılanan 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi.

Tarih : 20 Mart 2018, 18:30
Puan Ver : 15 Temmuz'da İstanbul'u İşgal Edeceklerdi, Ceza Yağdı!(7/10)3

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla yargılanan TSK'den ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa müebbet, 1 sanığa ise 2 yıl hapis cezası verildi.

8 TUTUKLU SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanık hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, sanıklar hakkındaki kararı açıkladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Yeltepe, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildiğini, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan Murat Erdoğan, Efendi Haspolat, Şeref Taş, İlker Birel, Gökhan Bayniş, Dahi İbrahim Bilgiçataç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini, yargılama sürecindeki iyi hallerinden indirim uygulanarak cezanın müebbet hapis cezasına çevrildiğini açıkladı.

1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Yeltepe, sanıklardan Mehmet Metin Omur'un ise "emre itaatsizlik" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve umulan faydanın hasıl olduğu gerekçesiyle tahliyesine karar verildiğini belirtti.

Sanıklar duruşmanın ardından geniş güvenlik önlemleri altında cezaevi ring araçlarına bindirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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