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15 Temmuz'da Mahmutbey Gişeleri'ni Kapatmaya Teşebbüs Davasında FETÖ'cülere Ceza Yağdı

15 TEMMUZ'DA MAHMUTBEY GİŞELERİ'Nİ KAPATMAYA TEŞEBBÜS DAVASINDA FETÖ'CÜLERE CEZA YAĞDI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mahmutbey Gişeleri'nin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ile Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili sanıklara "anayasayı ihlal" suçundan ceza yağdı.

Tarih : 02 Mart 2018, 13:30
Puan Ver : 15 Temmuz'da Mahmutbey Gişeleri'ni Kapatmaya Teşebbüs Davasında Fetö'cülere Ceza Yağdı(9/10)5

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu 36 askerin yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TBMM VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AVUKAT TEMSİL ETTİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda görülen duruşmaya, 10 tutuklu, 1 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, davanın müştekisi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Savunma Bakanlığı'nı da avukatı temsil etti.

ANAYASAYI ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS

Duruşmada mahkeme heyeti, davaya ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, suç tarihinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda 2. Mekanize Piyade Tabur Komutan Vekili olan tutuklu sanıklar Binbaşı Enver Muratoğlu ile Üsteğmen Serhat Serdar Bank'ı " Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıklar hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar veren mahkeme heyeti, sanıkların almış oldukları ceza süresini dikkate alarak hükmen tutuklanmalarına karar verdi.

CEZALARI MÜEBBETE ÇEVRİLDİ

Mahkeme heyeti, üsteğmenler Zu¨beyir Bayır, Gökhan Şahan, astsubaylar Ali Yaşar Ekincioğlu, Deniz Yılmaz, Durmuş Çalkan, Mustafa Ozan Keserci ile uzman çavuşlar Yunus Uysal ve Hu¨seyin Babur'ü de "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan önce ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların duruşmadaki tavır ve davranışlarını, suçun işleniş sırasındaki konumları ve verilen cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme heyeti, sanıkların cezasını müebbet hapse indirdi.

TBMM'Yİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS

Mahkeme heyeti, bu 10 sanık hakkında "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarının ise TCK'nın 309. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunun içinde eridiği gerekçesiyle, bu suçlardan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

26 TUTUKSUZ SANIĞA BERAAT VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Enes Gül, Mert Özdamar, Veli Durmuşer, Mehmet Toker, Durali Sazlık, Yusuf Sarı, Umut Yavuz, Süleyman Şeşen, İzeddin Atasoy, Mahsun Kala, Muhammed Aksoy, Ömer Gülsoy, Değer Serçek, Salih Fırat, Fuat Yıldırım, Cengiz Ömeroğlu, Fatih Puli, Ömer Mat, Can Karaçor, Rıfat Özgür Çakır, Sinan Üstün, Suat Çetin, Ferdi İpek, Serhat Cicin, Furkan Ünlü ve İslam Polat'ın ise üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Beraat eden 26 sanık hakkındaki adil kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına hükmedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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