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15 TEMMUZ'DAN SONRA TSK'YA GERİ DÖNEN PİLOTLAR, GENERALLİĞE TERFİ ETTİ


15 Temmuz'dan Sonra TSK'ya Geri Dönen Pilotlar, Generalliğe Terfi Etti
Tarih : 02 Ağustos 2017, 21:40
Puan Ver : 15 Temmuz'dan Sonra Tsk'ya Geri Dönen Pilotlar, Generalliğe Terfi Etti(7/10)3

YAŞ kararlarının açıklanmasının ardından ortaya ilginç bir gerçek çıktı. Açıklanan listede geçen yıl TSK'ya dönen Kurmay Pilot Albay Yaşar Kadıoğlu ile Kurmay Pilot Albay Fidan Yüksel tuğgeneralliğe terfi etti.

FETÖ'NÜN BASKISIYLA İSTİFA ETMİŞLERDİ

FETÖ ile mücadele ederken görevleri sırasında haklarında terör örgütü tarafından karalama kampanyası yapılan Albay Kadıoğlu ve Albay Yüksel, generalliğe terfi edemeyince 2015'te istifa ederek havayollarına geçmişti.

BAKANLIĞIN "DÖNÜN" ÇAĞRISINA İCABET ETTİLER

15 Temmuz'un ardından yapılan FETÖ temizliğinde, Hava Kuvvetleri'nden başta pilot olmak üzere çok sayıda subayın atılması üzerine Milli Savunma Bakanlığı, havayollarında görev yapan pilotlara geri dön çağrısında bulundu. Bu çağrıya ilk etapta 12 pilot cevap vererek geçen yıl kasım ayında rütbelerini tekrar takmıştı. Kadıoğlu ve Yüksel geri dönen ilk ekipte yer almıştı.

CASUSLUK DAVASINDAN TUTUKLANMIŞTI

Generalliğe terfi edenler arasında ilk sırada bulunan Hava Pilot Kurmay Albay Oğuz Okuyucu ise hakkında açılan Casusluk Davası sonrasında tutuklanmıştı. Beraat ederek görevine dönen Albay Okuyucu, ilk sıradan general oldu. Dava sırasında Oğuz Okuyucu kurmay yarbay rütbesindeydi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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