İngiltere'nin Gündemi Bu! Kraliçe'ye 'dokundu' Yer Yerinden Oynadı
Aldatıldığını Düşünen Kadın, Eşinin Cinsel Organını Bıçakla Parçaladı!
Hero Yazılı Tişörtlerin Talimatı Darbe Girişiminden 1 Ay Sonra Verilmiş
Fetö'den İhraç Edilen Eski Komiser Yardımcısı Yüzlerce Kaçak Telefonla Yakalandı
Yıkık Köprüye Belediye El Atmayınca Vatandaş Ölüm Yolculuğuna Başladı
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Talimat Verdi, Şoförü Ve Eskortlar Bütün Işıklarda Durdu
15 Temmuz'un Kahraman Albayı, General Oldu
Bakan Soylu, Şehit Öğretmenin Kaçırıldığı Yerde: Bu Hayvanlara Nasıl Müdahale Edeceğimizi Biliyoruz
Son Dakika! Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Mescid-İ Aksa Telefonu
Chp Tunceli İl Başkanı, Necmettin Öğretmen İçin Yaptığı Konuşma Rekor Kırıyor
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Volkan Şen'le Görüşüyor
Kara Kızlarını Kaybeden Gözü Yaşlı Çiftin Yüzü Bu Sefer Güldü
Erdoğan'dan Dünyaya Filistin Çağrısı: İsrail'e Karşı Derhal Harekete Geçsin
Tek Koluyla 32 Yıldır Ayakkabı Boyacılığı Yapıyor
Abd'de Öldürülen Kızının Cenazesine Katılabilmek İçin Başkan Trump'a Yalvardı
Mehmet Özdilek, Milli Takım'da Fatih Terim'in Yardımcısı Oldu
Neymar Barcelona Yönetimiyle Görüştü: Beni Bırakın, Psg'ye Gideyim
İstanbul'da 'naylon Fatura' Operasyonu
Gs'li Yönetici, Faciayı Unutturmak İçin Yıldız Futbolcuyu Açıkladı
G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün: Denayer Gündemimizde

15 TEMMUZ'UN KAHRAMAN ALBAYI, GENERAL OLDU


15 Temmuz'un kahraman albayı, general oldu
Tarih : 22 Temmuz 2017, 17:50
Puan Ver : 15 Temmuz'un Kahraman Albayı, General Oldu(5/10)1

15 Temmuz hain darbe girişiminde kriz masasında yer alan ve Çardak Havaalanına giden askerleri teslim alan Denizli İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cengiz Yıldız, Jandarma Genel Komutanlığı atamalarıyla tuğgeneralliğe terfi edilip, Antalya il Jandarma Komutanlığına atandı.

KARARNAME RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Jandarma Genel Komutanlığı atamalarına göre, Resmi Gazete'de yayımlanan 3'lü kararnameyle tuğgeneralliğe terfi eden Denizli İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, Antalya İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

15 TEMMUZ'DA KRİTİK ROL OYNAMIŞTI

Cengiz Yıldız, 15 Temmuz Darbe girişiminin bastırılmasında etkin rol oynamıştı. Yıldız, darbe girişiminde Denizli'de Ankara'ya götürülecek olan komandoları ve rütbeli askerleri havaalanında gözaltına alma işlemini yapmıştı.

ANTALYA'YA JANDARMA KOMUTANI OLDU

Bolu İl Jandarma Komutanıyken, 2014 yılında Denizli'ye atanan Yıldız, 3 yıl görev süresinin ardından Kurmay Albay olarak Denizli İl Jandarma Komutanlığından terfi alarak, Tuğgeneral rütbesi ile Antalya İl Jandarma Komutanlığına atandı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na ise Osmaniye İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Metin Düz getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 15  Temmuz  Un  Kahraman  Albayı  General  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER