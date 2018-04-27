15 TEMMUZ'UN KRİTİK İSMİ, ESKİ EDOK KOMUTANIN CEZASI BELLİ OLDU
Son dakika! FETÖ davasından yargılanan eski Korgeneral Metin İyidil'e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında eski EDOK komutanlarının faaliyetlerine ilişkin davada karar açıklandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI
Darbe girişiminde EDOK komutanlarının faaliyetlerine ilişkin davada eski korgeneral Metin İyidil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2 GENERAL DAHA AYNI CEZAYI ALDI
Davada, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ile eski tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: haberinburada
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