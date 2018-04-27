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15 Temmuz'un kritik ismi, eski EDOK komutanın cezası belli oldu

15 TEMMUZ'UN KRİTİK İSMİ, ESKİ EDOK KOMUTANIN CEZASI BELLİ OLDU

Son dakika! FETÖ davasından yargılanan eski Korgeneral Metin İyidil'e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Tarih : 27 Nisan 2018, 16:30
Puan Ver : 15 Temmuz'un Kritik İsmi, Eski Edok Komutanın Cezası Belli Oldu(10/10)6

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında eski EDOK komutanlarının faaliyetlerine ilişkin davada karar açıklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Darbe girişiminde EDOK komutanlarının faaliyetlerine ilişkin davada eski korgeneral Metin İyidil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2 GENERAL DAHA AYNI CEZAYI ALDI

Davada, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ile eski tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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