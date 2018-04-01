Haluk Levent İstedi, Başkanlar Çiftetelli Oynadı
Feci Şekilde Can Verdi! Tren Yaşlı Kadının Üstünden Geçti
Ölen Yavrusunun Başında Ağlayarak Saatlerce Ayrılmadı
Tolgay Arslan, Barcelona Hayranı Olduğunu Söyledi
Inter Teknik Direktörü Spalletti: Galatasaray'da İyi Oynuyor
Beşiktaş'ın Altın Yumurtlayan Tavuğu: Anderson Talisca!
15 Temmuz'un Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Ünlü Sunucudan Bomba İtiraf: Cinsel Tacize Uğradım
Maskeli Saldırganlar Kahvehaneye Kurşun Yağdırmıştı! O Anın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Spk, 17 İnternet Sitesi Hakkında Hukuki İşlem Başlattı
Gıda Teröristlerine 85,7 Milyon Lira Ceza Kesildi
Bebeğini Duvara Vurarak Öldürmüştü! O Cani İle İlgili Karar Verildi
İsrail'in Zulmü Bitmiyor! Fanatikler Polisle Mescid-İ Aksa'yı Bastı
Mehmetçik Şehidin İntikamını Aldı! Amanoslar'da 6 Terörist Öldürüldü
Sapık, 14 Yaşındaki Kıza Harabe Evde 10 Kez Tecavüz Etti
Türkiye İhracatta Şaha Kalktı! Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı
Ataköy'deki 60 Dönümlük Arazi Vatandaşın Kullanımına Açılıyor
Kardeşi Afrin'de Savaşırken Kendisi Siirt'te Şehit Düştü
Kirpi Eti Yiyen Kablo Hırsızlığı Çetesi Çökertildi!
2 Buçuk Milyonluk Çelik Kasa Hırsızlığı Kameraya Yansıdı

15 TEMMUZ'UN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!


15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Tarih : 01 Nisan 2018, 14:00
Puan Ver : 15 Temmuz'un Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!(6/10)2

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki olaylarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

DARBECİ GENERAL'E SELAM VERİYORLAR

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki darbe eylemlerine ilişkin ilişkin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasına, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi sanık eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'e korumalık yapan teğmenlerin teslim olmadan önce Kırker'i selamlama anı ile kışla dışına tank çıkarmak isteyen darbecilere karşı gelen vatansever askerlerin mücadelesinin görüntüleri eklendi.

VATANSEVER ASKERLERDEN TANKA MÜDAHALE

Dava dosyasına eklenen ikinci görüntüde ise darbeciler tarafından cephanelik bölgesinde mühimmat yüklemesi yapılan bir tankın kışla dışına çıkmaya çalıştığı ancak vatansever askerlerin buna müdahale ettiği görülüyor.

Darbeci bir subayın zırhlı araç sürücüsüne "sür" emri verildiği, ancak vatansever askerler tankın önüne geçerek buna engel olduğu görüntülere yansıyor. Askerler arasındaki bir uzman çavuş, tankın hareket etmesi için ısrarla emir veren darbeci binbaşıya, "Bu tankın komutanı biziz komutanım, bize ait bu..." diyerek kararlığını gösteriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 15  Temmuz  Un  Yeni  Görüntüleri  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER