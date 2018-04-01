Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki olaylarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

DARBECİ GENERAL'E SELAM VERİYORLAR

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki darbe eylemlerine ilişkin ilişkin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasına, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi sanık eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'e korumalık yapan teğmenlerin teslim olmadan önce Kırker'i selamlama anı ile kışla dışına tank çıkarmak isteyen darbecilere karşı gelen vatansever askerlerin mücadelesinin görüntüleri eklendi.

VATANSEVER ASKERLERDEN TANKA MÜDAHALE

Dava dosyasına eklenen ikinci görüntüde ise darbeciler tarafından cephanelik bölgesinde mühimmat yüklemesi yapılan bir tankın kışla dışına çıkmaya çalıştığı ancak vatansever askerlerin buna müdahale ettiği görülüyor.

Darbeci bir subayın zırhlı araç sürücüsüne "sür" emri verildiği, ancak vatansever askerler tankın önüne geçerek buna engel olduğu görüntülere yansıyor. Askerler arasındaki bir uzman çavuş, tankın hareket etmesi için ısrarla emir veren darbeci binbaşıya, "Bu tankın komutanı biziz komutanım, bize ait bu..." diyerek kararlığını gösteriyor.

Kaynak: haberinburada