Trump, 1,5 trilyon dolarlık ABD tarihinin en büyük vergi indirimi paketini imzaladı. Artık büyük şirketler ve varlıklı ABD'lilerden büyük çaplı, orta sınıf ve düşük gelirlilerden küçük çaplı vergi kesintileri olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, toplam 1,5 trilyon dolarlık vergi indirimlerini içeren "vergi paketini" imzaladı.

"AMERİKALILARIN YÜZDE 95'İ DAHA VERGİ ÖDEYECEK"

Kongre'den bu hafta geçen vergi paketi için Beyaz Saray Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından, resmi Twitter hesabında bir mesaj paylaşan Trump, "Amerikalıların yüzde 95'i, daha az, en azından aynı miktarlarda vergi ödeyecek (çoğunluğu çok daha az). Demokratların tek istediği vergileri artırmak" dedi.

Başkan Trump, paketi önce aslında 1 Ocak'tan sonra imzalamayı düşündüğünü ama sonra fikrini değiştirdiğini söyledi.

TRUMP'IN EN BÜYÜK ZAFERİ OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Kongre'den hafta ortasında geçen ve ABD'nin vergi sisteminde büyük değişiklikler içeren paket, "Trump'ın Beyaz Saray'a taşınmasından sonraki en büyük zaferi" olarak nitelendiriliyor.

ZENGİNLER ÇOK, ORTA SINIF AZ ÖDEYECEK

Yeni vergi yasası, büyük şirketler ve varlıklı Amerikalılar için büyük çaplı, orta sınıf ve düşük gelirli aileler için de daha küçük çaplı vergi kesintileri öngörüyor.

SON 30 YILIN EN KAPSAMLI REFORMU

Trump'ın imzasıyla birlikte, Amerika'da 1986 yılından bu yana ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bir vergi reformu hayata geçirilmiş oldu. Ayrıca siyasi olarak bu gelişme, Trump yönetimi sırasında ilk büyük yasama icraatını oluşturuyor.

Bazı tahminlere göre, yeni vergi kesintileri ülkenin zaten artan bütçe açığını daha da artırabilir.

Kaynak: haberinburada