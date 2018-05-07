Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

4.KATTAN ZEMİNE DÜŞTÜ

Gölcük, Şehitler Mahallesi 403 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda Bilal Kanpara'nın ikiz çocuklarından biri olan 1,5 yaşındaki Hasan Kanpara, bulunduğu odanın penceresinden balkona çıktı. Bir süre balkonda kalan minik Kanpara, balkon korkuluklarından sarktığı sırada 4. kattan zemine düşerek yaralandı.

1.5 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Olayı fark eden ailenin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan minik Kanpara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

1,5 yaşındaki Hasan Kanpara'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: haberinburada