Çin'in Astronomik Maaşlı Pilot Transferleri Havacılıkta Dengeleri Sarstı
İyi Parti Seçim Standına Saldıran 8 Kişi Yakalandı
Mhp'de Ekmeleddin İhsanoğlu Ve Beş İsim Aday Olmadı
Dağlık Alanda Mantar Toplarken Mayına Bastı
Takım Arkadaşlarına Kızan İsim, Yarışmaya Bile Çıkmadı
Depresyona Girdi, Eve Kapanıp 6 Yabancı Dil Öğrendi
Devre Arasında Messi'den Hakeme Tepki: Rezaletsin!
Üstsüz Kadınlar Cinsel Tacizi Protesto Etmek İçin Sokaklarda
1,5 Yaşındaki Bebek 4.Kattan Düşerek Can Verdi
Ölümden Kıl Payı Kurtuldu! Bıçakladıktan Sonra İnşaata Atıp Kaçtılar
Hareket Etmekte Zorlandılar, Kilo Kilo Altın Takıldı
Chp Üç Otobüsle Sahaya İniyor, 81 İl Tek Tek Gezilecek
Erdoğan'dan Onay Aldıktan Sonra 'evet' Dedi
Yemekten Zehirlendi, Hastaneden Taburcu Edildikten Sonra Öldü!
Üniversitenin Bilgisayar Ağıyla Kripto Para Madenciliği Yapmışlar
Çocuklar Konuştu, Vicdansız Annenin Kızlarını Yaşlı Erkeklere Pazarladığı Ortaya Çıktı
Fatih Terim'den Sert Mesaj: Görmüyoruz Sanmasınlar
Akhisarspor'un Yıldızı, Fatih Terim'den Özür Diledi
Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan Fırat Aydınus'a Sert Tepki
El Clasico'da 4 Gol Var, Kazanan Yok!

1,5 yaşındaki bebek 4.kattan düşerek can verdi

1,5 YAŞINDAKİ BEBEK 4.KATTAN DÜŞEREK CAN VERDİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 10:00
Puan Ver : 1,5 Yaşındaki Bebek 4.Kattan Düşerek Can Verdi(5/10)1

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

4.KATTAN ZEMİNE DÜŞTÜ

Gölcük, Şehitler Mahallesi 403 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda Bilal Kanpara'nın ikiz çocuklarından biri olan 1,5 yaşındaki Hasan Kanpara, bulunduğu odanın penceresinden balkona çıktı. Bir süre balkonda kalan minik Kanpara, balkon korkuluklarından sarktığı sırada 4. kattan zemine düşerek yaralandı.

1.5 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Olayı fark eden ailenin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan minik Kanpara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

1,5 yaşındaki Hasan Kanpara'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 15  Yaşındaki  Bebek  4Kattan  Düşerek  Can  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER