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1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak! Yüzü mosmor ve ısırıkla dolu

1,5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA KREŞTE DAYAK! YÜZÜ MOSMOR VE ISIRIKLA DOLU

Tekirdağ çorlu'da özel bir kreşe gönderilen 1,5 yaşındaki bebeğin yüzünde ısırık izleri ve şişlik gören ailesi, kızlarının dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

Tarih : 14 Mart 2018, 17:50
Puan Ver : 1,5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Kreşte Dayak! Yüzü Mosmor Ve Isırıkla Dolu(6/10)2

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir kreşe gönderilen 1,5 yaşındaki E.Ş.'nin yüzünde ısırma izleri ve şişlik gören ailesi, kızlarının dövüldüğü iddiasıyla, şikayette bulundu. Kreş yetkilileri ise kızın başka bir çocuk tarafından ısırıldığını öne sürdü.

KREŞTE ATEŞİ ÇIKTIĞI SÖYLENDİ

Çorlu'da yaşayan Gül Ş. ile Sevnur Ş., özel bir kreşe gönderdikleri kızları E.Ş.'nin dövüldüğünü iddia ederek, kreş yönetimi hakkında polise şikayette bulundu. Kızını dün sabah servisle kreşe gönderen Gül Ş., bir süre sonra telefonla aradığı öğretmenlerden, E.Ş.'nin durumunu sorunca, uyuduğu yanıtını aldı. Öğleden sonra yine kızının durumunu soran Gül Ş.'ye öğretmenler, bu kez de çocuğun ateşlendiğini söyleyip, ateş düşürücü şurup getirmesini istedi. Bunun üzerine Gül Ş., eşi Sevnur Ş.'yi arayarak, kreşe şurup götürmesini istedi. Baba kreşe gittiğinde iddiaya göre kendisine kızlarının uyuduğu söylendi. Baba Sevnur Ş., aldığı yanıtın ardından kızını görmeden kreşten ayrıldı.

BAŞKA BİR ÇOCUK ISIRDI DENDİ

Anne Gül Ş., akşam saatlerinde servisin gecikmesi üzerine kreşi tekrar aradı. Yetkililer, Gül Ş.'ye kızının yüzünün başka bir çocuk tarafından ısırıldığını söyleyip, E.Ş.'yi kendilerinin getireceğini bildirdi. Eve getirilen kızının yüzünde ısırma izleri ve şişlik gören Gül Ş., durumu polise bildirdi. Gül Ş., ardından da kızını hastaneye götürüp, tedavi ettirdi.

HER GÜN FOTOĞRAF GÖNDERİLİYORDU OLAY GÜNÜ ATILMADI

Yaşanan olay nedeniyle kreş yöneticilerinden şikayetçi olduğunu söyleyen Gül Ş., "Ben kızımın videosunu ve fotoğrafını atmalarını söylemiştim, her gün atılıyordu ama olay günü atılmadı. Bana kızımın biraz huysuz olduğunu, uykudan yeni uyandığını ve o yüzden video gönderemediklerini söyledi. Bunun üzerine eşim kreşe gitti ve ona da uyuduğunu söyleyip, göndermemişler" dedi.

ÖNEMSİZ BİR OLAY DEYİP GEÇİŞTİRDİLER

Akşam saatlerinde ise kreşten arandığını belirten Gül Ş., "Bana kızımın başka bir çocuk tarafından ısırıldığını ve doktora götürüp tedavisini yaptırdıklarını söylediler. Bana çocuğu kendilerinin getirmelerini söyledim. Getirdiklerinde yanlarında doktor da vardı. Ben de çocuğu görünce 'Bu mu önemsiz?' dedim. Doktor tedavisi yapılmış, neden aranmadığımı söyledim. Şikayetçi oldum, polisleri çağırdım. Doktora götürdük. Doktor şişme ve ısırma, hırpalanma olduğunu söyledi. Şikayetçi oldum, işlemlerimiz başladı. Sonuna kadar gideceğim. Onlar için önemsiz ama benim için değil. Elimden geleni yapacağım. Kızımı kimin bu hale getirdiğinin ortaya çıkmasını istiyorum" diye konuştu. Kreş yetkilileri ise E.Ş.'nin yüzünün başka bir çocuk tarafından oyun oynarken ısırıldığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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