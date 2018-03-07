Fransa hükümeti, cinsel ilişkiye rıza yaşını 15 olarak belirlemeye ve bu yaşın altındaki çocuklarla kurulacak her türlü cinsel teması tecavüz suçu kapsamına almaya hazırlanıyor.

Fransa Eşitlik Bakanı Marlène Schiappa, doktor ve hukukçuların görüşleri alınarak hazırlanan bu yeni düzenlemeyi memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

TEMASIN ZORLA OLMASI GEREKİYOR

Mevcut düzenlemeler kapsamında, 15 yaşından daha küçük çocukları kapsayan davalarda tecavüz suçlaması yöneltilebilmesi için cinsel temasın zorla gerçekleştiğinin kanıtlanması gerekiyor.

Temasın şiddet veya zorlama içerdiğinin kanıtlamaması halinde, faillere tecavüz değil, çocuk tacizi suçundan ceza veriliyor. Çocuk tacizi için yasada öngörülen en yüksek cezalar da beş yıl hapis ve 75 bin euro para cezası. Yapılan eylemin tecavüz suçu kapsamına alınması halinde ise daha ağır cezalar öngörülüyor.

11 YAŞINDAKİ KIZLARA TECAVÜZ OLAY YARATTI

Fransa'da Kasım ayında 11 yaşında iki kız çocuğuna tecavüz eden iki erkeğin beraat etmesi büyük tartışma yaratmıştı. Bu olayın ardından hükümet harekete geçerek, cinsel istismar ve tacizle mücadele için öngörülen cezaların ağırlaştırılması için çalışmalar yapmaya başlamıştı.

Cinsel ilişkiye rıza için 13 ve 15 yaş seçenekleri ortaya atılmıştı. Ancak yüksek yaş üzerinde karar kılınmasını birçok dernek memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Kaynak: haberinburada